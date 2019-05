Vorige week zette ik uitgebreid het Bitfinex-drama op papier. De exchange Bitfinex en de stablecoin Tether bleken hun zaakjes niet echt op orde te hebben, waardoor de rechtbank van NewYork een zaak tegen ze begon.

Hoe dat precies zat leest u hier. Dit verhaal blijkt deze week echter nog een staartje te krijgen.

Initial Exchange Offering

Nu het nieuwe plan van Bitfinex langzaamaan de media bereikt komen ook de argwaan en onduidelijkheid om de hoek kijken. Het tekort aan liquiditeit, zoals uitgelegd in de vorige column, wil Bitfinex rechttrekken met een IEO (Initial Exchange Offering).

Deze zogenaamde IEO is een private tokensale die alleen op Bitfinex zal plaatsvinden. Naar verluidt is er al $600 miljoen in de token gestopt door private investeerders en willen ze nog $400 miljoen ophalen. De verkoop van de token start op 10 mei.

Reddingsactie

Alles leuk en aardig zo’n token, maar wat is het nut ervan? Nou ik zal heel eerlijk zeggen: helemaal geen. Het enige nut dat de token dient is dat men 15% korting krijgt op zijn transactiekosten. Dat terwijl de exchange nagenoeg failliet is, en je wel een heel grote durfal bent als je er nu nog op durft te handelen.

En daar blijft het niet bij. Om er nog een schepje bovenop te doen, is Bitfinex ook nog eens van plan om 70% van deze IEO-tokens terug te kopen. Dat gebeurt echter alleen wanneer de tegoeden, die inmiddels vastgezet zijn, vrijgegeven worden.

Zo probeert de exchange dus haar balans te zuiveren. Het is mijns inziens een laatste poging om de exchange te redden.

Volumes en koersen

Alle top tien crypto’s staan momenteel licht in het rood met Litecoin als hardste daler: bijna 5% in de min. Zelfs Tether behoudt ondanks de onrust redelijk haar prijs, met een min van 0,27%. Bitcoin had een volume van 14.8 miljard in de afgelopen 24 uur; Tether komt daar vlak achteraan met 13.3 miljard. Er lijkt geen wolkje aan de lucht, als we de data van Coinmarketcap moeten geloven.

Kijkend naar de bitcoingrafiek is te zien dat de koers zich sinds begin april in een opwaartse trend bevindt. Sinds deze trend is ingezet heeft de koers driemaal de bovenkant van het trendkanaal geraakt, en bleek de weerstandslijn toch te sterk te zijn voor een doorbraak.

Correctie

Tevens is te zien dat het volume daalt, terwijl de algemene trend opwaarts is. Hier ontstaat divergentie; het volume hoort immers de trend te bevestigen. Dit zou op de middellange termijn een trendomkeer kunnen indiceren.

Daarnaast is te zien dat de RSI negatieve divergentie toont. Negatieve divergentie ontstaat wanneer de koers omhoog gaat, maar de RSI omlaag. Wanneer de RSI de witte neerwaarts getrokken lijn aanhoudt en terug het 70/30-kanaal ingaat, is er een grote kans op een koerscorrectie.

Op de middellange termijn zijn er dus twee signalen die minder positief zijn, ondanks het feit dat de koers zich in een opwaartse trend bevindt.

De korte termijn

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat er een belangrijke steunlijn ligt op $5550. Daaronder ligt de steunlijn op $5480. Het volume loopt op de korte termijn op, wat zou kunnen indiceren dat deze twee steunlijnen de komende dagen nog behoorlijk sterk zullen zijn.

Er is een grote kans dat de koers kortstondig steun zal vinden voordat de daling wordt ingezet. Naar verwachting zal de koers op de korte termijn niet boven de $5850 uitbreken.

Samenvatting