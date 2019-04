Afgelopen week was het weer chaos in cryptoland. Ditmaal werd er een oude koe uit de sloot gehaald, en de gemoederen liepen hoog op.

850 miljoen verdwenen

Halverwege vorige week werd bekend dat de stablecoin Tether maar liefst 850 miljoen dollar mist. En daar stopt het verhaal niet.

Tether is ook wel bekend als de eerste stabiele coin. In 2018 werd Tether (USDT) onder de loep genomen. Tether zou één op één gebackt zijn door de Dollar, maar daar ontstond twijfel over toen bekend werd dat Tether van bank naar bank switchte en meerdere malen werd afgewezen.

Even voor uw beeldvorming: Tether is naast bitcoin met een totaal volume van 10 miljard per dag de meest verhandelde cryptocoin. Bitcoin deed 12,3 miljard in de afgelopen 24 uur. Jean Louis van der Velde, een Nederlander woonachtig in HongKong die aan het hoofd staat van Tether, is online van de aardbodem verdwenen.

Aanklacht

Nu blijkt uit het onderzoek en tevens de aanklacht die bekend werd gemaakt door de openbare aanklager van de staat New York dat er meer aan de hand is dan een verlies van $850 miljoen op de balans.

Tether is een dochterbedrijf van I-Finex. Onder I-Finex hangt ook Bitfinex, een zeer bekende crypto-exchange. Er blijkt een verband te zijn tussen Tether en Bitfinex.

Bitfinex had namelijk geld bij een derde partij staan, Crypto Capital Corp. Na vele malen van bank te zijn gewisseld, net als Tether, klopte moederbedrijf I-Finex aan bij Crypto Capital Corp. Dit bedrijf werd zowel voor Tether als voor Bitfinex ingezet als verwerker van betalingen.

Liquiditeitsproblemen

Uit het strafrechtelijk onderzoek komt naar voren dat Bitfinex zelf geen toegang heeft tot het geld dat bij Crypto Capital Corp is ondergebracht.

Er zijn ontzettend lange mailwisselingen gevonden waaruit blijkt dat Bitfinex sinds midden 2018 problemen had met haar liquiditeit en CCC smeekte om een bedrag van minstens 100 miljoen dollar uit te betalen. Catastrofale gevolgen voor de gehele cryptomarkt werden gevreesd. Bitcoin zou volgens Bitfinex onder de $1000 kunnen komen als CCC niet snel actie ondernam.

Graai in de kas

Bitfinex kreeg geen toegang tot het geld en moest toch haar klanten uitbetalen. In plaats van het bedrijf insolvabel te laten verklaren, pakte moederbedrijf I-Finex het totaal anders aan. Er stond immers nog een paar miljard op de Tether-rekening.

Uit de documenten blijkt dat, ondanks de onduidelijkheid, Tether in ieder geval voor 850 miljard gebackt was door dollars. Daarvan werd 850 miljoen verplaatst van de rekening van Tether naar de rekening van Bitfinex, waardoor de kosten betaald konden worden. En dat was het begin van alle ellende.

Voorwaarden veranderd

Als Tether geld uitleent - en het maakt niet echt uit aan wie - dan staan er dus niet meer genoeg dollars in de reservepot en is Tether niet meer een op een gebackt.

En nu wil het vreemde feit dat Tether onlangs de voorwaarden betreffende de backing in dollars heeft aangepast. In haar nieuwe voorwaarden wordt aangegeven dat Tether naast dollars ook gebackt is door leningen en aandelen, en dat is een risico.

Bankgedrag

Ze geven het dus toe, en ze doen alsof het geen probleem is. Een bank doet dit ook, zo verdient een bank geld. Want er zit een risico aan het uitlenen van geld. En ze rekenen dus rente over het uitgeleende bedrag.

En daar gaat het mis. Een stablecoin kan niet handelen als een bank. Een stablecoin gebruikt haar backing als een reserve, niet om geld mee te verdienen. Want je kan dus altijd je dollars terugclaimen, maar als die dollars uitgeleend zijn wordt dat wat lastig.

Bank run

Als iedereen die Tether bezit op dit moment zijn geld terugwil, dan komt Tether dus $850 miljoen te kort.

In het ergste geval gaat Bitfinex bankroet en wordt de lening van Tether dus niet terugbetaald. Dan is Tether, de op een na meest getrade coin, in één klap niets meer waard.

Fraude?

Mijn inziens komt het bovenstaande spektakel in de buurt van oplichting… Tether, I-Finex en Bitfinex werken samen. Ze zeggen dat ze financieel sterk zijn, maar ik vraag het me af, want we hebben het nog niet eens gehad over hoe Bitfinex binnen een half jaar ineens $850 miljoen kan missen, na een enorme bullmarkt.

Een ding is zeker: dit ziet er niet goed uit. We komen dichter en dichter bij het falen van Tether als stablecoin en het falen van Bitfinex als exchange.

Bitcoin

Ondanks dat is het behoorlijk rustig op de markt.

Kijkend naar de daggrafiek is te zien dat bitcoin zich nog steeds in behoorlijk rustig vaarwater bevindt. De algemene trend is nog steeds opwaarts, zelfs na de kortstondige negatieve divergentie, die ontstond doordat de toppen op de grafiek opliepen, maar de toppen op de RSI omlaag. Hierdoor liep de koers wat naar beneden. Nu is de hamvraag of deze daling zich voort zal zetten.

De psychologische steunlijn lijkt behoorlijk sterk en bitcoin lijkt een driehoek te vormen waarbij lagere bodems, maar hogere toppen worden gevormd. Het is echter afwachten of dit patroon zich zal voortzetten, omdat het nog niet ‘af’ is. Het volume bevestigt de trend.

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat de RSI behoorlijk laag geweest is, en zich rond de 26ste in een oversold gebied bevond. Daarna liep de koers langzaam op. We zien het volume duidelijk aflopen, wat nog geen trendomkeer indiceert. Daarnaast is de $5000 een zeer sterke steunlijn.

Het ziet er momenteel niet zo spannend uit. Naar verwachting zal de koers schommelen tussen de $5200 en de $5000. Tenzij er nieuws naar buiten komt over Tether of Bitfinex. Vroeg of laat zal dat een forse schokgolf teweegbrengen.

Samenvatting