De rust is wedergekeerd in cryptoland. Na de forse stijging van vorige week en de forse die dat teweegbracht in de mainstreammedia, blijft er nog maar één vraag over: is de bodem gezet, of gaan we nog lager?

Ten tijde van schrijven noteert de koers van bitcoin $5220 met een min van 0,38% op Coinmarketcap.com. Alle top tien altcoins staan in het rood. De hardste daler is bitcoin cash met ongeveer 6%. Maar ondanks dat weet de koers van bitcoin relatief gezien goed stand te houden, vlak boven de belangrijke supportlijn waar ik het vorige week over had.

Kiek op de grafiek

Kijkend naar de daggrafiek is er niet zo veel veranderd ten opzichte van vorige week. De koers zoekt nog steeds een weg en houdt vooralsnog stand boven de blauwe supportlijn die zich rond $4700 bevindt.

Te zien is dat de koers nog steeds in een (versnelde) opwaartse trend zit. Het volume bevestigt die trend netjes. Wel valt op dat de body van de laatst gevormde candle vrij klein is. Een groep kleine body’s signaleren op de Heikin Ashi Candles vaak een omslagpunt. De komende dagen zijn dus van groot belang om te kunnen inschatten of de koers neerwaarts zal bewegen.

Ook moet de RSI in de gaten gehouden te worden. Let op op mogelijke negatieve divergentie. Deze wordt gevormd wanneer de toppen op de koers hoger worden, maar de toppen op de RSI omlaag lopen. De RSI bevindt zich momenteel in een overbought gebied, wat betekent dat er in korte tijd zeer veel bitcoins zijn gekocht.

Zijwaarts koersverloop

Op de vier-uursgafiek bevindt zich een zeer sterke weerstandslijn rond de $5490. Deze lijn komt van de rally eind 2017. Destijds fungeerde hij zowel als weerstands-, als als steunlijn. Het volume is sinds de stijging nog steeds relatief hoog, maar vlak. Dit is een goed teken.

De kracht van de stijging neemt wat af. Hoewel de koers nog hogere toppen vormt, zien we bij de RSI al wat divergentie optreden. Het opwaarts potentieel lijkt daarom voor de korte termijn beperkt en wellicht zal Bitcoin eerst zelfs wat gaan corrigeren. Steun ligt er rond $4.900 en $4.770, de eerste weerstand van betekenis wacht vlak onder $5.500. Ik verwacht voor komende week per saldo een meer zijwaarts gericht koersverloop.

Samenvatting