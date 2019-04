Prijsanalyse bitcoin: Tijd voor een adempauze?

Dinsdag was het eindelijk zo ver: de koers van bitcoin steeg naar recordhoogte. Is het tijd voor een adempauze?

De uitbraak van de koers was geen volkomen verrassing, want op Twitter, Facebook en Reddit werd al enige tijd volop gespeculeerd over een aanstaande rally. Er zou een bullmarkt in aantocht zijn, waar het zogenaamde altseason aan vooraf zou gaan.

Rust is weergekeerd

Op het moment van schrijven ligt de CoinMarketCap er weer behoorlijk rustig bij. Na de forse stijging van afgelopen dinsdag is de ripple (XRP) de enige die nog een beetje presteert, met een plus van 7,5%.

De afgelopen zeven dagen steeg de koers van bitcoin ongeveer 22%.

Opwaartse uitbraak

In de grafiek is te zien dat de koers – opwaarts - uit het veelbesproken driehoekpatroon is geschoten.

Dit driehoekpatroon kenmerkt zich door de horizontale toppen en de oplopende bodems. Dat patroon insinueerde een opwaartse uitbraak. Er ging echter een bearmarkt vooraf aan deze zogenaamde Ascending Triangle, waardoor het patroon een stuk minder valide was.

Om een lang verhaal kort te maken: de koers kon beide kanten kiezen.

Inmiddels heeft de opwaartse uitbraak plaatsgevonden en is het opwaartse koersdoel van $ 5000 precies geraakt.

Adempauze

De vraag is nu echter of deze trend - in de nabije toekomst - voort zal worden gezet.



Te zien is dat de munt in twee dagen tijd meer dan een kwart in waarde is gestegen. Dit mag men gerust een forse koersbeweging noemen.

Na zo’n beweging zal de koers enige tijd op adempauze moeten komen, voordat de koers verder kan stijgen.

We zien dat de koers de dalende weerstandslijn nipt gebroken heeft. Deze lijn is vanaf februari 2018 een belangrijke weerstandslijn geweest en bevindt zich momenteel op $ 4.830.

Bitcoin overbought

Nemen we de RSI onder de loep, dan zien we dat deze zich relatief hoog bevindt. Dit is het hoogste moment sinds december 2017 – het moment van de rally.

De RSI geeft aan dat bitcoin momenteel behoorlijk overbought is. Er zijn dus in korte tijd veel bitcoins gekocht. Bij negatieve divergentie zal de koers neerwaarts gaan.



Er dient nu eerst een nieuw patroon gevormd te worden, voor we nieuwe koersdoelen kunnen berekenen. De koers komt dus kortstondig in rustiger vaarwater terecht.

4-uursgrafiek

Op de korte termijn grafiek wordt nog maar eens bevestigd dat de koers met een fors volume boven de weerstandslijn op $ 4.110 is uitgebroken. Dit is een positief.

We zien dat de koers terugvalt op de blauwe – inmiddels - steunlijn. Verder signaleren we dat de RSI momenteel ook tot rust komt op de 4-uursgrafiek.

De neerwaartse blauwe lijn dient stand te houden om deze opwaartse trend voort te kunnen zetten.

Samenvatting

• De koers heeft het targetpoint van $5000 geraakt met hoog volume: positief signaal;

• De koers heeft een adempauze nodig;

• De RSI bevindt zich op het hoogste niveau sinds december 2017;

• De schuin naar rechts lopende blauwe steunlijn is een belangrijke steunlijn. Deze dient stand te houden om deze trend te kunnen voortzetten.