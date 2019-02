Prijsanalyse bitcoin: Langste bearmarkt ooit

De aandelenmarkt doorliep tot enkele maanden geleden haar langste bullmarkt ooit. Deze bullmarkt begon op 9 maart 2009 en telde maar liefst 3453 dagen. 22 augustus 2018 was het moment, waarop de alarmbellen bij menig beurshandelaar afgingen, want: dit kon toch niet oneindig zo doorgaan?!

Niet veel later begon de markt wat instabiliteit te vertonen en nu, een aantal maanden verder, blijkt het niet alleen goud dat blinkt. Men realiseert zich weer dat er zoiets bestaat als naar de maan én terug.

Kijkend naar de cryptomarkt is het omgekeerd gaande. Niet een bullmarkt, maar een bearmarkt laat de gemoederen hoog oplopen. Bitcoin ondergaat namelijk momenteel haar langste bearmarkt ooit.

Drie cycli

In de geschiedenis van bitcoin kunnen er drie grote cycli worden aangetoond. De eerste bearmarket vond in 2011 plaats en duurde 18 weken. De tweede bearmarkt die startte in 2013 duurde 57 weken. De laatste en tevens langste bearmarkt duurt inmiddels 58 weken en startte in december 2017. Analisten vragen zich af hoe lang deze bearmarkt nog zal duren en verwachten dat het einde van de bearmarkt nabij is. Analisten van de oude stempel denken dat bitcoin nooit meer terugkomt en langzaam op weg is naar haar ondergang.

Ik verwacht dat geen van beide momenteel gaande is. Voordat we opwaarts uit deze bearmarkt breken, dient de koers boven de $6000 uit te komen. Gezien het feit dat $6000 nog zeer ver weg is en een bodemformatie vaak langzaam plaatsvindt, verwacht niet dat een uitbraak uit de neerwaartse trend snel zal plaats vinden. De bearmarkt kan naar mijn mening nog wel enkele maanden duren.

Kijkend naar de grafiek is het volgende te zien. De overall tendens is nog steeds neerwaarts. De koers is zelfs in een sterkere neerwaartse trend terechtgekomen, maar heeft daarna tweemaal geprobeerd het minder sterkere trendkanaal in te komen, echter zonder succes. De schuin neerwaartse weerstandslijn op $3800 is tot op heden te sterk.



Op de kortetermijngrafiek is een prachtige falling wedge te zien. Dit is een bullish patroon. In 68% van de gevallen breekt deze falling wedge opwaarts uit. Doordat dit patroon op de 4-uurs grafiek plaatsvindt, moet er wel een slag om de arm gehouden worden. Bij een opwaartse uitbraak is een koersdoel van $3875 mogelijk.





Volgens verwachting is de kans zeer groot dat de koers een opleving zal ondervinden. Wanneer deze precies plaats zal vinden is niet goed in te schatten.

Een belangrijke weerstandslijn bevindt zich op $3400 en $3600. Deze lijnen lopen schuin neerwaarts en zijn een bevestiging voor de neerwaartse trend. De belangrijkste steunlijn – die tevens ook neerwaarts loopt – bevindt zich op $3300.

Samenvatting: