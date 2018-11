Prijsanalyse bitcoin: Op weg naar nieuwe lows

Het zal u niet zijn ontgaan. Bitcoin is op weg naar nieuwe lows en niet zo’n beetje ook.

Vorige week (linkje) schreef ik nog over de lang verwachtte koersuitbraak van bitcoin, die oneindig op zich liet wachten – althans – zo leek het. Woensdagavond was het moment dan eindelijk daar. De koers van bitcoin ging fors onderuit.

Al gauw ontstond er behoorlijke paniek op de markt. Stoplossen werden geraakt en de bitcoin koers daalde binnen no-time van $6.200 naar $5.200. Daarna kwam de koers weer in iets rustiger vaarwater.

Zoals eerder genoemd lag een daling in de lijn der verwachtingen van de technische analyse. Er waren echter die dag nog enkele aspecten die een rol speelden omtrent de paniekreactie op te markt.

Naast technische aspecten speelde het aflopen van de bitcoin-futures, het voorspelde bloedbad rondom hedgefondsen en natuurlijk de aanloop naar de bitcoin cash hard fork een zeer belangrijke rol. Waarom dit van belang is leg ik uit in deze video.

Donderdag begon de rust op de markt weer te keren en werd het volume angstaanjagend laag. Dit omdat men in afwachting was van de uitkomst van de hard fork, een splitsing van bitcoin cash in bitcoin ABC en bitcoin SV. De bitcoin versie met de langste adem overleeft.

Ook werden er behoorlijk wat spelletjes gespeeld om zowel de koersen als hashing power van alle vier (bitcoin, bitcoin cash, bitcoin ABC en bitcoin SV) betrokken partijen te beïnvloeden. Zoals te zien is in deze tweet van de initiatiefnemers van Bitcoin SV.

To all BTC miners...



If you switch to mine BCH, we may need to fund this with BTC, if we do, we sell for USD and, well... we think BTC market has no room... it tanks.



Think about it. We will sell A Lot!



Consider that....

And, have a nice day



(BTC to 1000 does not phase me) pic.twitter.com/oUScEahtWc