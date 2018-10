Prijsanalyse bitcoin: Weinig beweging

Bitcoin beweegt al weken nauwelijks. De volatiliteit is uit de markt en de spanning daarmee ook. Al weken staar ik naar hetzelfde driehoekpatroon, dat maar niet wil uitbreken.

De koers van bitcoin schommelt tussen de $6.200 en de $6.400. Ten tijde van schrijven is de volatiliteit eindelijk wat 'toegenomen'. De koers staat nu op $6.260, met een kleine min van 1,16% en dat is behoorlijk wat ten opzichte van de afgelopen dagen.

Deze periode was de koers van bitcoin zelfs minder volatiel dan de koers van Apple of Amazon, tweette ik al eerder.

#bitcoin is less volatile than $APPL and $AMZN according to CBOE research on the 20-day HV ?? pic.twitter.com/UuSi2Lrl1v — ? Maddie (@Misssbitcoin) 24 oktober 2018

Consolidatie

Wat opvalt is dat het marktaandeel van bitcoin met haar 53,8% nog steeds behoorlijk hoog is. Een voorzichtige conclusie zou zijn: hoe meer onzekerheid er in de markt is, hoe eerder men een stapje terugneemt uit de altcoins naar first mover bitcoin.

Dit alles duidt op een consolidatiefase. Deze fase is de voorbereiding op een nieuwe uitbraak en is de volatiliteit dus zeer laag. Maar de koers staat nog steeds aan de vooravond van een grootse koersbeweging.

De driehoek

Kijkend naar de daggrafiek wordt dit beeld bevestigd. De grafiek bevindt zich – nog stééds – in de Descending Triangle, die een 64% kans heeft op een neerwaartse uitbraak.



Het volume is een belangrijke extra tool die in de gaten gehouden moet worden, ter bevestiging van een potentiële uitbraak.

Op de 4-uursgrafiek gaat het er bijna net zo aan toe als op de daggrafiek. De koers heeft na een val uit een Ascending Triangle steun op $6.220. Dit is een zeer sterk steunpunt, omdat hier zowel een horizontale, als een zijwaartse steunlijn loopt. De verwachting is dat de koers hier vandaag niet doorheen zal vallen.



Een ander sterk steunpunt van twee kruisende lijnen bevindt zich op $6.120. De verwachting is dat de koers niet op korte termijn uit het driehoekpatroon zal breken. Daarom is het van belang om bovengenoemde steunlijnen in de gaten te houden.

Samenvatting