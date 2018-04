Prijsanalyse: Bitcoin wacht op uitbraak

Na een kortstondige koersval twee weken geleden, bleef de koers deze week relatief stabiel. De afgelopen week daalde de koers van $7.100 naar $6.500, om daarna rustig door te schommelen tussen deze getallen. Vandaag noteert bitcoin een koers van $6.820 met een min van 0,22% over de afgelopen 24 uur.

Het technische beeld van bitcoin is deze week zeer helder. Zowel op de lange als op de korte termijn is de koers verre van stuurloos te noemen. Dit ondanks het feit dat de koers rond lijkt te schommelen.

Steunlijnen

Op de onderstaande 4 uurs-grafiek is te zien dat dat de koers eind maart onder de steunlijn op $7.836 zakte. Daarmee is de stijgende steunlijn, die al vanaf september 2017 standhield, doorbroken. Deze doorbraak was cruciaal en bevestigde dat bitcoin nog lang niet uit haar bearish neerwaartse trend is gebroken. De koers ondervond steun op de dalende supportlijn, die al vanaf januari 2018 fungeert als een sterke weerstand- en supportlijn.

Momenteel is te zien dat de koers van bitcoin zich in de onderstaande afbeelding in een Symmetrical Triangle beweegt. Dit patroon kenmerkt zich door de lager wordende toppen en de hoger wordende bodems op de koersgrafiek. De uitbraak zal de toekomstige richting gaan bepalen. Volgens Thomas Bulkowski is de kans ongeveer gelijk dat de koers naar boven of naar beneden uitbreekt. Thomas Bulkowski deed jarenlang onderzoek naar koerspatronen en schreef daarover het boek Encyclopedia of Chart Patterns.

Het koersdoel van een symmetrical triangle wordt bepaald door de hoogte van het patroon aan het uitbraakpunt toe te voegen. Bij een opwaartse uitbraak zal circa $7836-$8000 het koersdoel worden. Bij een eventuele neerwaartse doorbraak houden we rekening met koersdalig richting de $5800-$6000.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Omdat het bekijken van de daily grafiek vorige week zo goed is bevallen, pakken we hem er vandaag nog maar een keertje bij. Het patroon dat wij vorige week signaleerden is namelijk nog in takt. De verwachting is dat dit nog wel even zal voortduren.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Nog steeds is de kracht uit de markt aan het wegebben. Al vanaf januari zien we dat de koersbewegingen alsmaar kleiner worden. Dit is te zien doordat de toppen lager worden, maar de bodems hoger. Het patroon dat we vorige week gespot hebben is nog intact.

Symmetrical Triangle

Aan dit patroon is niet veel veranderd ten opzichte van vorige week. De koers verloopt rustig en heeft de bodem noch de bodem of de top van het patroon geraakt. Deze lagere toppen en hogere bodems vallen onder de noemer Symmetrical Triangle en het patroon hierboven is er een uit het boekje. Dit is een patroon waarop een grote uitbraak verwacht kan worden. Ook het alsmaar afzwakkende volume, is een bevestiging hiervan.

De kans dat het patroon opwaarts uitbreekt is even groot als een neerwaartse uitbraak. Om een goede handelsbeslissing te maken is het van belang om te wachten op de uitbraak en de bevestiging hiervan.

Op het moment van schrijven is de RSI stuck in the middle, rond de 50. Er is dus nog ruimte voor de RSI om kortstondig opwaarts of neerwaarts te bewegen. Afwachten is nu op de uitbraak van de kleine Symmetrical Triangle op de 4 uurs-grafiek om de beweging van de koers te kunnen bepalen.

Belangrijkste punten: