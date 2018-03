Crypto's hard onderuit

Gistermiddag was het dan zo ver. De koers van bitcoin schoot onder de supportlijn van rond de $7.560. Doordat de steunlijn die al sinds september 2017 stand hield doorbroken werd, schoot de koers van bitcoin door naar een dieptepunt van $6.600.

Ten tijde van schrijven krabbelt de koers weer een beetje op en vindt momenteel haar steun op $6.935. Opvallend is dat het totale marktaandeel van bitcoin maar blijft stijgen. Momenteel staat het aandeel op 45% en dat is het hoogste percentage sinds eind december 2017.

Ook andere munten hard onderuit

Door de koersdaling van bitcoin gingen ook andere munten hard onderuit. Litecoin, bcash en ripple kregen harde klappen. Wat de reden van de crash is, is nog onduidelijk.

Wel neemt regeldruk omtrent cryptocurrencies toe, terwijl grote social-mediaplatforms zich distantiëren van het aanbieden van crypto-gerelateerde advententies.

Reddit Inc., een community-hub die populair is in de crypto-community, accepteert geen bitcoin betalingen meer. Ook Twitter bevestigde dat zij reclames omtrent crypto's verbiedt, nadat Facebook en Google dat eerder dit jaar al deden.