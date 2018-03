Prijsanalyse: Bitcoin even stuurloos

De koers van bitcoin is de afgelopen dagen stuurloos, het weet zichzelf geen duidelijke richting te geven. Het koersverloop bewoog de afgelopen week tussen de circa $7.700 en de $9.160. De laatste 24 uur deed de koers zelfs slechts +0,38%.

De afgelopen week was er weinig nieuws omtrent bitcoin. Er was vooral veel speculatie, zo zou blockchain links bevatten naar kinderporno. Dit liet de koers van $8.450 naar $7.800 dalen.

Vorige week gaf ik al aan dat het technische beeld van bitcoin niet zo helder was, de koers lijkt rond te dobberen. Er lagen twee duidelijke steunlijnen op $8.650 en $7.860. Ik gaf aan dat de RSI relatief hoog stond en dat dit een kortstondige daling zou kunnen opleveren.

Steunlijnen

De koers is onder de (EMA-50) steunlijn van $8.650 geschoten en ondervond steun op $7.835. Ten tijde van schrijven staat de koers op $8.000.

Kijkend naar de grafiek is te zien dat de koers duidelijke steun ondervindt op $7.836. Vorige week gaven we al aan dat de schommelingen in het koersverloop kleiner worden en dit is niet voor niks. Het is te zien dat de koers in de buurt komt van een hele belangrijke steunlijn.



Klik op het plaatje voor een grote versie

De richting is bepalend

Te zien is dat de koers duidelijk schommelt tussen het kleiner wordende zijwaartse kanaal. De koers bevindt zich tussen twee blauw gestippelde resistance/support lijnen op $9.000 en $7.837. De onderste blauwe lijn is een zeer belangrijke lijn. Mocht deze worden doorbroken, komt de blauwe trendlijn, die al intact is sinds september 2017, in zicht.

De RSI staat relatief laag, wat zou kunnen indiceren dat de koers kortstondig naar boven gaat. Dit zou dan slechts om een zeer kleine beweging gaan.

We zien dat de koersbewegingen sinds begin januari steeds kleiner worden. Er zijn lagere toppen maar ook hogere bodems op de daggrafiek. Dit betekent dat het nog steeds wachten is op een uitbraak van dit patroon. Het volume neemt af, wat mogelijk een grote uitbraak zou kunnen betekenen.

Het feit blijft dat bitcoin nog steeds geen richting heeft kunnen kiezen, pas wanneer dit gebeurt zullen we een grotere beweging gaan zien. Dit kan echter nog enkele weken duren.

Belangrijkste punten: