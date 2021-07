Nieuw: Beursagenda op de IEX Markt Monitor Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IEX

Met ingang van vandaag is op de populaire IEX Markt Monitor ook de uitgebreide beursagenda voor de lopende week te raadplegen. Via een pulldown-menu in de grafiekensectie kunnen gebruikers op iedere positie kiezen of ze daar één van de 22 beschikbare grafieken, het laatste nieuws of - met ingang van vandaag - de beursagenda willen zien. De IEX Markt Monitor is hier te bekijken.

