Slotcall: We blijven plakken tot het Fed-rentebesluit (en ver daarna)

Is het in Washington DC ook zo warm? In dat geval wacht ons nog een plakrentebesluit, om het op z'n weerberichts uit te drukken.

Nu is de beursdag altijd al pas gesloten als Wall Street dicht gaat om doorgaans 22:00 uur onze tijd, maar er kán vanavond nog wat gebeuren. In principe neemt de Fed een non-rentebesluit, maar als de voorzitter iets nieuws zegt over inflatie en tapering, dan kunnen (hoeft niet) we nog wat beleven. IEX blogt live straks.

Verder is een typische juni 2012 beursdag: marktbreed vooral nullen voor de komma, maar weer nieuwe intradag- en slotrecords AEX. Er is ook bitter weinig aandelennieuws, hoewel een aantal van onze fondsen toch flink bewegen. Het zijn wel de bekende namen, zo meer daarover.

Pogba mag dat vaker doen, denken ze nu bij Heineken. Op een haar tikt het fonds €100 aan. Coca-Cola was gisteren ex-dividend en blijft nu een paar tienden achter. Het bericht dat Heineken haar managers groen gaat afrekenen is denk ik interessanter en daar bedoelt ze niet niet die flesjes mee.

Simple gestures from stars of the world’s most popular sport send viral ripples across Coca-Cola and Heineken https://t.co/XjXNPG7wr2 — Bloomberg (@business) June 16, 2021

Markbreed dan even snel:

Alle aandelenindices presteren net onder of boven nul

De rentes leveren collectief een basispuntje in

EUR/USD is al maanden niks te beleven

Olie stijgt, industriële commodities zakken en goud is vlak

Bitcoin en ethereum zakken een paar procentjes

Op het Damrak is er geen eenduidig beeld. Alles wappert maar wat. Eigenlijk zijn alleen Eurocommercial Properties en Wereldhave de (negatieve) uitschieters, maar ik heb niet kunnen achterhalen wat hier speelt. NSI, dat zelf een halfje daalt, geeft obligaties uit, meer nieuws is er niet in de sector als ik goed heb gekeken

Is er nog meer?

Prosus is weer een stijger van de dag. Mag ook wel eens, het fonds doet het niet goed

ABN Amro dicht GrubHubJustEatTakway - werktitel GrubJET - wereldheerschappij toe, zie het blog

ArcelorMittal flirt met haar opgaande trend. De schade valt mee op het slot, maar zie ook hier het blog

Citigoup waarschuwt voor snel oplopende kosten, maar ING en ABN Amro zag ik daar niet op reageren. Die hebben ook al kosten genoeg, dat zal het zijn :-)

OCI krijgt een upgrade van Morgan Stanley

Boskalis is vandaag 50 jaar jaar beursgenoteerd. Gefeliciteerd, ik heb het 50-jarige plaatje ook gemaakt... maar niet gepubliceerd om het feestje niet te bederven. Dan weet u het wel

Tot slot nog in het blog: Add Value Fund gaat haar aandelen Hunter Douglas niet aanmelden voor het bod

Verder ziet u nog diverse fondsen, veelal bekende volatiele namen, aardig bwegen, maar er valt niets te melden. Ik ga nu even eten, tot straks bij het rentebesluit.