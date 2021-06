Slotcall: AEX in het groen onder leiding van KPN en de chippers

De AEX (+0,4%) sluit de dag wederom in het groen. Waar KPN (+1,8%) nog altijd bezig is met het goedmaken van zijn koersdaling van enkele dagen geleden, is Unibail (-2,4%) juist een beetje teruggekomen op de felle koersklim die het de afgelopen dagen meemaakte.

Jiste Groen mag in zijn handen knijpen. Aandeelhouders van GrubHub zijn er namelijk mee akkoord dat Just Eat Takeaway (-1%) de tent overneemt. Niet iedereen is trouwens blij, want er lopen nog 14 rechtszaken tegen GrubHub door gepikeerde beleggers die van mening zijn dat de Amerikaanse maaltijdbezorger hen heeft misleid over de plannen.

Zoals verwacht bleek vandaag uit het rentebesluit dat de ECB de rentes, evenals het opkoopprogramma van obligaties zal handhaven. Daarmee bleef de beleidsrente op 0,00% staan en de strafrente op 0,25%.

Het Bazels Comitée, toezichthouder voor de bankensector, presenteerde vandaag een voorstel waarin werd aangegeven dat banken zeer ruime kapitaalbuffers zullen moeten aanhouden om de risico’s van beleggingen in bitcoin en andere risicovolle cryptomunten af te dekken.

GameStop (-15,4%) heeft laten weten dat de Amerikaanse toezichthouder SEC onderzoek doet naar de handel in GameStop-aandelen en aandelen van andere bedrijven. Als gevolg hiervan staat de koers van zowel GameStop als veel andere meme stock-aandelen vandaag lager.

JDE Peet's

Koffieproducent JDE Peet’s (-0,8%) heeft een zogeheten multi-tranche obligatie geplaatst bij professionele investeerders. Deze obligatie vertegenwoordigt een waarde van in totaal €2 miljard en kent en gemiddelde looptijd van 7,6 jaar.

Al met al zorgt dit voor een looptijdverlenging van de schuldenlast en jaarlijkse besparing van bijna €40 miljoen aan rentelasten. Of dit JDE Peet’s aantrekkelijk genoeg maakt voor een koopadvies leest u in de analyse hieronder.

Shell

Gisteren liet Shell-CEO Ben van Beurden op LinkedIn van zich horen. Shell (+0,9%) zal flinke, maar afgemeten stappen nemen om ze CO2-uitstoot van het bedrijf terug te dringen, zo meldde de topman. Tegelijkertijd was de boodschap ook dat nog altijd verwacht wordt dat Shell in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank.

Van Beurden meent dat de uitspraak niet alleen op Shell van toepassing mag zijn. “De topman stelt zich, terecht, op het standpunt dat het tackelen van het CO2-probleem een mondiale inspanning vergt: geen bedrijf, land of zelfs continent is bij machte dit alleen op te lossen”, schrijft IEX-analist Martin Crum in de hieronder te lezen analyse van Shell.

Brede markt

Vandaag sloot de AEX 0,4% hoger. We laten daarmee Duitsland (+0,0%) en Frankrijk (-0,2%) weer onze achterlichten zien.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakte met -6,7% behoorlijk. De index noteert nu 16,7 punten.

Lichtgroene koersen op Wall Street: S&P 500 (+0,2%), Dow Jones (+0,2%) en Nasdaq (+0,1%).

De euro blijft liggen noteert nog altijd 1,218 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (+0,5%) stijgen beide licht.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+0,8%) klimmen beide.

Bitcoin (+1,4%) klimt nog steeds, zij het een stuk minder hard dan gisteren.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente blijft op z'n plek.

Het Damrak:

Goldman Sachs heeft zijn belang in Adyen (-0,8%) verkleint. Waar de zakenbank in mei nog een kapitaalbelang en stemrecht had van 3,01%, is dit nu 2,97%. Daarmee zit Goldman Sachs weer net onder de meldingsgrens.

Uit een presentatie aan analisten blijkt dat Besi (+0,7%) zijn langetermijndoelstellingen heeft verhoogd. Waar de chipper eerst uitging van een omzet van €800 miljoen, rekent Besi inmiddels op een omzet van meer dan €1 miljard.

Het momentum van de afgelopen dagen is uit Unibail (-2,4%), en vandaag ging de koers dan ook zuidwaarts.

Voor de uitrol van een landelijk netwerk aan laadstations is Alfen (-0,7%) gekozen als hoofdleverancier van slimme laadstations.

Fagron (+0,7%) heeft 482.500 nieuwe aandelen uitgegeven, als gevolg van de uitoefening van de inschrijvingsrechten. Het aantal aandelen stijgt daarmee tot ruim 72,96 miljoen stuks, en het maatschappelijk kapitaal tot €502 miljoen.

Basic-Fit (+1%) heeft met succes bijna €304 miljoen op weten te halen met de uitgifte van converteerbare obligaties met een looptijd van 7 jaar.

KBC Securities heeft zijn koersdoel voor Sligro (+0,6%) met €5 verhoogd tot €25. Een houdadvies blijft van kracht.

Adviezen

Sligro: naar €25 van €20 en houden - KBC Securities

Aedifica: naar €112 van €116 en kopen - Bank Degroof

Ageas: houdadvies afgegeven met een koersdoel van €53 - Mediobanca

Bekaert: naar €40 van €34 en houden - Kepler Cheuvreux

