Saai, maar gelukkig zijn er Musk, AMC en dogecoin

De futures openen zo vlak als ons eigen laagland, de dollar stijgt ietsie, commodities leveren een paar tienden in en de rentes zakken één basispunt.

Maak u niet ongerust, er is genoeg te beleven. Wervelende start van de maand gisteren van de AEX, dat helaas de helft van de maximale winst inleverde op een steeds miezeriger Wall Street. Niks bijzonders daar. Voor de duidelijkheid, de AEX zette gisteren wel een intradag all-time high neer (722,07), maar niet op slotbasis.



Het enige nieuws op het Damrak. Gilde doet officieel een bod op DPA:

Ga er nu even goed voor zitten, want we maken het allemaal weer mee. Het grote nieuws, de SEC is een beetje verdrietig over Elon Musk. Het gaat om tweets over Tesla en niet om crypto's. Musk heeft nog niet (per twitter) gereageerd.

Securities regulators told Tesla last year that CEO Elon Musk’s use of Twitter had twice violated a court-ordered policy requiring his tweets to be preapproved by company lawyers https://t.co/lbtAYHBrSG — WSJ Markets (@WSJmarkets) June 2, 2021

Nog zo'n typisch gevalletje het is 2020. Hedge fund Mudrick Capital heeft doelbewust, maar risicovol was het, gebruik gemaakt van de waanzin bij meme-aandelen. Weten Robinhood beleggers veel.... Zoiets. Mudrick kocht buiten de beurs om voor $230 miljoen aan aandelen voor $27,12...

...en deed die gisteren alweer van de hand voor een onbekende koers. Want overgewaardeerd, zegt het hedge fund. Haha, ammehoela natuurlijk, maar het effect bleef niet uit. Mudrick had het goed ingeschat. AMC steeg gisteren hier +22,7% en nog eens +17,6 nabeurs op.

GameStop deed gisteren +12,2% en 2,8%. Pur sang prijsspeculatie dus. Als er maar reuring is, maakt niet uit wat. Zoiets?

Mudrick Capital sold all its stock in AMC as of today https://t.co/HSGxfbXzGh — Bloomberg (@business) June 1, 2021

De opening is niet om over naar huis te schrijven... Straks moeten we nog vrijwilligers aanwijzen om verplicht orders in te leggen voor een beetje beweging.



Marktbreed blijft alles dicht bij huis. Intussen bij de koersen van de coins, want dogecoin is nu ook verkrijgbaar op Coinbase Pro.

Bitcoin +1,2%

Ethereum +2,6%

Dogecoin +10,3%



De rentes doet het met een basispuntje minder:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:08 Duitse detailhandelsverkopen flink gedaald

08:03 Vlakke opening Damrak voorzien

07:53 Gilde lanceert bod op DPA

07:47 Novartis stap verder met behandeling artritis bij kinderen

07:22 Beursblik: optimisme onder experts is terug

07:00 Europese beurzen openen verdeeld

06:58 Ruim 171 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

01 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

01 jun Wall Street sluit verdeeld

01 jun Olieprijs stijgt

01 jun Ageas belooft 1,5 miljard euro dividend

01 jun Wall Street blijft dichtbij huis

01 jun Europese beurzen eindigen hoger

01 jun AEX blijft onder record

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is niet al te vol. Voor Hunter Douglas moet u in Willemstad zijn:

00:00 Hunter Douglas AvA

09:00 Ageas notering €0,05 ex-dividend

En dan nog even dit

De terugblik:

Stocks on Wall Street refrained from making big moves as declines in healthcare shares offset gains in energy and financial stocks. More here: https://t.co/5xcXM9RoU4 pic.twitter.com/y2CGBdPpH5 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2021

Verdrievouding van de omzet in Q1.... Zoom deed +2,1%:

Hebben we ook weer gehad:

Members and allies of OPEC+ agreed to stick to a plan to gradually ease supply curbs but wouldn't say if that commitment would go beyond July. More here: https://t.co/yFUzlcBvb9 pic.twitter.com/evb8qqMqEe — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2021

Toe maar:

EU reaches deal on tax transparency for multinational firms https://t.co/8yuF04Hww8 pic.twitter.com/SG4h97ReG7 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2021

Zeg het maar:

EU to step up digital push with digital identity wallet https://t.co/8Nji2xBeDH pic.twitter.com/gPlPFuNdHT — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2021

Meer:

China to hand out $6.2 million in digital currency to Beijing residents as part of trial https://t.co/pPlt64cK6d — CNBC (@CNBC) June 2, 2021

Geen hamburgers?

Brazil’s JBS faced a ransomware attack that likely originated from Russia, disrupting meat production in the U.S. and Australia Read more: https://t.co/U2rvDBrQvJ pic.twitter.com/z30Crg9Idz — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2021

Hier ook?

Amazon Prime Day set for June 21 and 22 https://t.co/kAjkNDVm5m — CNBC (@CNBC) June 2, 2021

Bij deze:

Coinbase Pro opens up to dogecoin after cryptocurrency's 6,000% gain this year https://t.co/yGBurhdcqq — CNBC (@CNBC) June 1, 2021

Dat is dan iets:

U.S. Treasury Secretary Yellen and China's vice premier talk about cooperation and economic recovery https://t.co/cPOmW0Qg5m — CNBC (@CNBC) June 2, 2021

Veel plezier en succes vandaag.