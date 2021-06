Warmdraaien voorbeurs, maar gelukkig doet VS weer mee

De futures openen net hoger, het is verder nu nog vrij saai, maar gelukkig doet Wall Street vandaag weer mee.

Eerste van de maand en dan we het vooral met inkoopmanagersindices. Even een terugblik, want het is een geweldig beursjaar. We staan al op twee keer het allerlangstjarige gemiddelde van 7% en het is opvallend, maar volledig niet terzake doend, dat AEX en AMX precies even goed presteren.

AEX +13,6%

AEX herbeleggingsindex +14,9%

AMX +13,6%

AScX +20,0%

Die +13,6% is echter een gewogen gemiddelde. Lieve help, wat een verschillen. Ik heb ING (!) en Royal Dutch Shell en trackers op AEX en AMX, wie of wat hebt u?



De AEX mag overigens wel weer eens een nieuw topje neerzetten om de opgaande trend te valideren. Het oog wat uittopperig. De AMX doet dat beter.



Dit zijn de inkoopmanagersindices van vandaag, ofwel hoe verging het in mei de industrie? Wij zijn om 09:00 uur en let zoals altijd vooral op Duitsland en VS. China is in de prik.



Plezier ik hier iemand mee? Het over het hoofd gezien Envipco heeft aardige cijfers, geloof ik. Bij deze dan een keer het fonds in de schijnwerpers.

De opening is rustig, heel rustig.



Marktbreed is er in Azië niet veel te doen na het dagje dicht op Wall Street, de dollar verzwakt en commodities liggen goed. De coins nog:

Bitcoin +1,8%

Ethereum +3,7%



De rentes tikken een basispuntje bij en het ontwakende Amerika zelfs drie:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en welkom, we krijgen een nieuweling. ABM:

NX Filtration heeft de intentie om deze maand een beursnotering aan te vragen in Amsterdam. Dit maakte het bedrijf uit Enschede, dat zich richt op technologie voor zuiver en betaalbaar water, dinsdag bekend. Het bedrijf wil voor 150 miljoen tot 165 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit te geven.

Verder gaan Alfen en Fastned iets met een groeifonds doen en dat is het wel.

En dan nog even dit

The digital wallet will securely store payment details and passwords and allow citizens from all 27 countries to log onto local government websites or pay utility bills using a single recognised identity, the newspaper said, citing people with direct knowledge of the plans.

Veel plezier en succes vandaag.