BeursVandaag: Superdonderdag!

De cijfers zijn goed en de koersen zijn flauw, is de mantra voorbeurs.

Hier is het ABM Nieuws waar er ook rook uit de toetsenborden komt, omdat er gewoon veel te veel nieuwsberichten en cijfers zijn en waar begin ik dan in mijn uppie? Royal Dutch Shell komt net door en de cijfers zijn op het eerste gezicht - ik moet echt in een paar seconden oordelen - in orde.

Kort samengevat: het concern presteerde beter dan verwacht vooral dankzij hogere olieprijzen. Gisteravond verhoogde Chevron ook het dividend met 3,9% en de Dividend Aristocrat deed dat voor het 34e jaar op rij.



Geldt ook voor Unilever dat een update geeft, ofwel omzet- en geen winstcijfers. Veel beter dan verwacht, maar is het goed genoeg voor het fonds dat gewoon achterblijft?



Unibail presenteert vreselijke cijfers, het is onmogelijk te zeggen in hoeverre dit wel of niet is ingeprijsd. De ellende is in ieder geval nog lang niet over en voor dit weer een serieuze belegging met dividend is...?



IMCD levert mooie cijfers en outlook af, maar het aandeel is duur en de koers lust er ook wel pap van. Ordina is er ook nog (hier), het wil wel versneld groeien en er is €8 miljoen vrije kasstroom.



Dan waren er gisteren werkelijk mind blowing cijfers van Apple, Facebook en Qualcomm. Er waren nog meer namen, hier leest u mijn beknopte blog en dit waren de koersreacties. Er was meer: de Fed had geen nieuws, maar de voorzitter had veel quotes en vannacht speechte de Amerikaanse president.

Apple: +2,3%

Facebook +6,2%

Qualcomm +5,2%

Visa +0,2%

Starbucks 0

ebay -6,2%

Ford -3,3%

De opening dan en dit is niet voor het eerst: te veel nieuws en cijfers en flinke koersschuivers... en dan marktbreed zo'n lauwe, laffe prak:



Er is echt niet veel te beleven. De dollar verslapte wat op de Fed, die nog lang niet aan taperen denkt en zelfs commodities doen het met een nul voor de komma. Bitcoin doet -0,9% op net geen $54K.



De rentes hebben moeite met uit bed komen. Per saldo deed de VS rente nagenoeg niets op het Fed-rentebesluit.

Analistenadvies:

Philips: naar €52 van €50 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda... ja, het is niet voor niets Superdonderdag. Alle dertien goed. BBP VS en inflatie Duitsland zijn de belangrijkste macro's. Oh ja, dan is er ook nog een zeker Amazon met cijfers.

00:00 ASML AvA

08:00 IMCD Q1-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell Q1-cijfers

08:00 Unilever Q1-cijfers

08:00 Ordina Q1-cijfers

08:00 Lufthansa Q1-cijfers

08:00 Total Q1-cijfers

08:00 Airbus Q1-cijfers

08:00 Kinepolis Q1-cijfers

08:00 Telenet Q1-cijfers

09:00 Relx notering ex-dividend

09:00 WDP notering ex-dividend

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage apr 6,0%

13:00 Kraft Heinz Q1-cijfers

13:00 Mastercard Q1-cijfers

13:00 Mc Donald's Q1-cijfers

13:00 Merck Q1-cijfers

14:00 Duitsland inflatie CPI apr +0,5% MoM

14:30 VS BBP Q1 +6,1% QoQ (geannualiseerd)

14:30 VS jobless claims

16:00 VS pending Home Sales mrt -2,9% MoM

22:00 Amazon Q1-cijfers

22:00 Twitter Q1-cijfers

En dan nog even dit

Nog even terugblikken:

WATCH: Stocks on Wall Street closed near the session’s lows after the Federal Reserve left interest rates unchanged https://t.co/vw9wVsSFoY pic.twitter.com/9XQLtWfQCw — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2021

Vannacht dus en aldus president Joe Biden:

Biden calls for the U.S. to become more competitive against a 'deadly earnest' China https://t.co/f6fm96IDYa — CNBC (@CNBC) April 29, 2021

De analyse dan maar:

Analysis: U.S. Fed tames taper talk, but investors look for clues in coming months https://t.co/k7qwj8396y pic.twitter.com/KrSYc4S4Xt — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2021

Niet normaal dit, echt. In het kort: een miljard omzet per dag, voor een half miljard iPhones per dag en Apple koopt voor $90 miljard aandelen in:

Apple reported a blowout quarter, easily beating expectations on both the top and bottom lines. Experts discuss where the stock is headed now. https://t.co/Py0LZkFuOV pic.twitter.com/cg5JaxxTGU — CNBC (@CNBC) April 28, 2021

Ik heb het nog niet gelezen, maar blijkbaar is het een goed verhaal gezien die +6,2%. De cijfers waren in ieder geval verpletterend.

Zuckerberg outlines how Facebook will thrive after Apple privacy change https://t.co/cxCoXZjCyj — CNBC (@CNBC) April 28, 2021

Er is hoop? Volgens Qualcomm neemt het chiptekort alweer af:

Ford CEO expects chip shortage impact to bottom in Q2, production rebound in the second half of the year https://t.co/K55UJet46R — CNBC (@CNBC) April 28, 2021

Meer hierover:

"The semiconductor shortage is the product of an explosion of demand in the face of consistent supply."



If you missed it the first time, read @IrvingSwisher and @tragicbios at @employamerica on semiconductors

https://t.co/ooJmz7DZsH — Phenomenal World (@WorldPhenomenal) April 28, 2021

Poeh:

Huawei expects a ‘challenging year’ ahead as it reported a 16.5% drop in revenues in the first quarter, hurt by its sale of budget smartphone unit Honor. Read more https://t.co/1scP7ZFoGz pic.twitter.com/f4qwb4WTVX — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2021

Hoppa, +6,1% geannualiseerd wordt verwacht:

Government money seen powering U.S. economy in first quarter https://t.co/lRygwmd9o6 pic.twitter.com/d077EU0pjp — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2021

Intussen aan de andere kant van de heg, zal ik maar zeggen:

Tesla is now sitting on $2.5 billion of bitcoin https://t.co/aQiMC8wsmV — CNBC (@CNBC) April 29, 2021

En de uitsmijter. Het waren vijf fantastische... Het is wachten is op de autobiografie.

U.S. SEC enforcement chief steps down after five days on job https://t.co/mlSU8LzyHA — CNBC (@CNBC) April 28, 2021

Veel plezier en succes vandaag.