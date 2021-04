BP, Shell en een enorme viezerik

Bericht delen via:

Ergens vorig jaar haalde ik mij echt de woede op de hals van anti-Shellmensen, omdat ik BP - ik schreef het letterlijk - te activistisch vond. Dat vind ik nog steeds. Doe mij het nuchtere Shell maar (long). Want BP kan dan (voor de bühne) desinvesteren in olie en gas, er is natuurlijk altijd een tegenpartij...

Klimaat en milieu redden en energietransitie realiseer je niet met wensdenken, leuzen en hashtags, maar met innovatie, feiten, cijfers en rekenwerk, is mijn overtuiging. Daar is Olies heel goed in en toevallig vraagt het vandaag om uw steun als aandeelhouder voor zijn ESG-plan.

Het resultaat als een al 'vies' bekend staat, maar anno nu activistisch oliebedrijf als #BP assets (in Alaska) verkoopt om 'schoner' te worden... aan een nog 'viezer' oliebedrijf: #Hilcorp, berucht om de spills & leaks https://t.co/a4sYy3EE6U — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 15, 2021

Nuchter Shell, daar denkt trouwens niet iedereen zo over. Als u zich geroepen voelt: