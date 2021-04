Slotcall: Alwéér in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Beurs vandaag

Een aantal bedrijven binnen de AEX ging een paar procent omhoog, andere juist naar beneden. Onderaan de streep zorgen de technologiefondsen ervoor dat de hoofdindex sluit met een mooie plus van 0,5%. De chippers ASMI (+1,2%), ASML (+1,6%) en Besi (+1,2%) hadden het vandaag juist alwéér goed voor elkaar. Het zijn daarentegen de verzekeraars die vandaag met rode cijfers te maken kregen. De lage rentes helpen even niet mee. Prosus wéér in de spotlight Prosus (+1,8%) trok vandaag alweer de aandacht naar zich toe. Gisteren verloor het bedrijf 4,6% nadat het aangaf een belang van 2% in Tencent te verkopen. CEO Bob van Dijk lichtte vandaag toe dat Prosus dit deed omdat het bedrijf verwacht elders meer rendement te behalen. Elders betekent in dit geval onder andere de Noorse online supermarkt Oda. Prosus gaf vandaag namelijk aan €223 miljoen in de supermarkt te investeren. Een schrijntje van de €12,3 miljard die de Tencent-aandelen opleverden. Bod op KPN Telecommer KPN (+1,4%) stond vandaag ook in de spotlight. Volgens de The Wall Street Journal zouden twee private equity-partijen uit Amerika en Zweden dit voorjaar samen een bod van meer dan €3 per aandeel willen uitbrengen op KPN. Wel wordt gewaarschuwd dat de Nederlandse overheid deze overname kan bemoeilijken. De vraag is dan ook wat de kans van slagen is van een eventueel bod. Er zijn in het verleden meer partijen geweest die een poging deden. Vraag maar aan Carlos Slim. Hoe serieus dit gerucht genomen moet worden en wat de consequenties zijn voor beleggers leest u hieronder in de analyse van aandelenanalist Peter Schutte: Ageas De Belgische verzekeraar Ageas (-0,7%) heeft vorig jaar een recordwinst van €1,14 miljard geboekt. Dit cijfer lijkt echter mooier dan dat het is. Als gecorrigeerd wordt voor eenmalige boekwinsten blijft daar nog 'maar' €961 miljoen van over. Vooral de schadetak van Ageas deed het in 2020 goed. De winst is deze tak steeg met 49%. Met de nog altijd grotere levenstak ging het een stuk minder goed en kelderde afgelopen jaar met 32%. Over het dividendrendement van 5,1% valt dan weer niets te klagen. Maar is het genoeg om IEX-analist Niels Koerts te overtuigen? U leest het hieronder: Rentes In zowel Nederland, Duitsland, Frankrijk, België als ook het Verenigd Koninkrijk zakten de tienjaarsrentes 1 basispunt. Brede markt Veel Europese indices zoals Frankrijk (+0,6%) en België (+0,4%) kleurden vandaag groen.

Wall Street is wisselvallig. De jobless claims vallen tegen, maar de notulen van de Fed gisteravond zorgen juist voor optimisme. De S&P 500 doet +0,2%, de Dow Jones -0,1% en de Nasdaq +0,7%.

De euro stijgt 0,3% en noteert nu 1,190 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1%) en zilver (+1,1%) zitten beiden in de plus

Olie: WTI (-0,6%) en Brent (-0,5%) zakken ook vandaag.

De bitcoin (+2,1%) herstelt zich enigszins van het verlies van gisteren. Het Damrak Philips (+2,5%) noteert eindelijk weer boven de €50.

(+2,5%) noteert eindelijk weer boven de €50. Shell (-2,5%) duikt toch nog in de min na de voorlopige kwartaalcijfers van gisteren.

(-2,5%) duikt toch nog in de min na de voorlopige kwartaalcijfers van gisteren. Randstad (+1,1%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldman Sachs. Het aandeel gaat naar €61 van €57 en het houdadvies blijft gehandhaafd.

(+1,1%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldman Sachs. Het aandeel gaat naar €61 van €57 en het houdadvies blijft gehandhaafd. De verzekeraars kleurden rood: Aegon (-1,8%), ASR (-1,1%) en NN Group (-1,7%).

(-1,8%), (-1,1%) en (-1,7%). Signify (+1,9%) zet een nieuwe all time high op het bord.

(+1,9%) zet een nieuwe all time high op het bord. Air France-KLM (-3,2%) komt weer wat terug van de +5,1% van gisteren.

(-3,2%) komt weer wat terug van de +5,1% van gisteren. Flow Traders 3,1% in de plus ondanks het herhaalde verkoopadvies van UBS gisteren.

3,1% in de plus ondanks het herhaalde verkoopadvies van UBS gisteren. Alfen (+0,3%) is met zijn financiële rapportages iets minder transparant dan de beleggersvereniging VEB zou willen. De markt laat het allemaal aan zich voorbijgaan.

(+0,3%) is met zijn financiële rapportages iets minder transparant dan de beleggersvereniging VEB zou willen. De markt laat het allemaal aan zich voorbijgaan. KBC Securities verhoogde het koersdoel van Avantium (+6%) flink, maar hanteert nog altijd een verkoopadvies. Adviezen Shell: naar £1860 van £1810 en kopen - UBS

Shell: naar £1700 van £1500 en houden - Barclays Capital

Unilever: verkopen met een koersdoel van £3800 - Société Générale

Prosus: naar €120 van €100 en kopen - KBC Securities

ING: naar €14 van €13,70 en kopen - Kepler Cheuvreux

Avantium: naar €3 van €1,75 en verkopen - KBC Securities

Galapagos: naar €62 van €74 en verkopen - Goldman Sachs

Randstad: naar €61 van €57 en houden - Goldman Sachs Agenda Event Consensus China inflatie CPI mrt -0,4% YoY China inflatie PPI mrt +1,5% YoY Duitsland inflatie CPI feb +1,5% MoM SBM Offshore notering ex-dividend VS inflatie PPI mrt +0,5% MoM

