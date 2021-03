Slotcall: Coronagevoelige aandelen onderuit

Bericht delen via:

Het begin van deze nieuwe beursweek is rustig verlopen. De AEX sluit uiteindelijk 0,3% in het groen. Dit betekent uiteraard niet dat het Damrak enkel groene cijfers kende. ING (-2,9%) gaat als gevolg van de kelderende rentes stevig omlaag

Met het nieuws dat de lockdown in ons kikkerlandje nog een poos zal aanhouden, daalden de koersen van bedrijven die hier gevoelig voor zijn. Zo zakte Basic-Fit vandaag ruim 5% weg.

Dat was meer dan alle andere bedrijven in de AMX. Binnen de AScX was het horecagroothandel Sligro (-3,4%) die zich vandaag – ietwat oneerbiedig gezegd – bij de loserclub kon scharen.

Met een beetje geluk en een beetje geprik zijn we binnenkort wel (deels) verlost van de lockdown, waarna deze bedrijven weer kunnen floreren. De markt sorteerde hier de afgelopen maanden al op voor. De koers van de groothandel is sinds november bijna in waarde verdubbeld.

Lira onderuit

Het nieuws over de keldering van de Turkse lira mag natuurlijk niet ontbreken in deze slotcall. Dit lijkt een direct gevolg van het plotse ontslag van de baas van de Turkse centrale bank. President Erdogan heeft vorige week voor de derde keer in anderhalf jaar tijd de topman van de Turkse centrale bank de laan uitgestuurd.

Gevolg is dat de Turkse beurs een duikvlucht maakte van zo’n 9%. De Turkse lira zakte zelfs met 12% weg ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit maakt pijnlijk duidelijk waarom het belangrijk is om als belegger verder te kijken dan de eigen landsgrenzen.

BAM

Bouwbedrijf BAM (-2,4%) behoorde begin dit jaar nog tot de toppers van de Amsterdamse beurs. Nu lijkt het bedrijf even wat tegenwind te ervaren. BAM koerst inmiddels zo’n 12% onder de jaarpiek. Het bouwbedrijf blijft – zeker nu – dan ook laag gewaardeerd. Momenteel noteert BAM een forward k/w van 6,7.

Hoewel er versoepelingen voor de woningbouw te vinden zijn in de nieuwe stikstofwet, zal de strenge opstelling van de Raad van State ervoor zorgen dat de komende tijd nog niet het gewenste aantal woningen kan worden opgeleverd.

Daarnaast is de koersdip vooral te wijten aan de temperende geluiden over de inframarkt. Zo’n 20% van de totale omzet haalt BAM uit de Nederlandse inframarkt. Wat analist Peter Schutte vindt van het aandeel leest u hier:

Sofina

Nadat de beurs zijn deuren sloot afgelopen vrijdag, kwam Sofina (+3,4%) met zijn jaarcijfers. Een vreemd moment voor een bedrijf dat met mooie cijfers komt. Zo steeg de netto intrinsieke waarde afgelopen jaar met 16,6% en de beurskoers klom zelfs met 42% omhoog.

Met purpose & patience – zoals de slogan van Sofina luidt – heeft de investeringsmaatschappij een langetermijnrendement van 9,4% per jaar weten te halen. Het bedrijf heeft een breed gespreide portefeuille, waarmee het stabiliteit creëert.

Of het aandeel voor de huidige prijs nog altijd koopwaardig is leest u in deze analyse van Niels Koerts:

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag.

Nederland: -2 basispunten (-0,25%)

Duitsland: -2 basispunten (-0,32%)

Italië: -3 basispunten (+0,64%)

Verenigd Koninkrijk: -2 basispunten (+0,82%)

Verenigde Staten: -5 basispunten (+1,68%)

Brede markt

De AEX stijgt 0,4% en daarmee doen we het beter dan veel andere Europese indices.

De Dow Jones stijgt 0,2%, maar de Nasdaq (+1,7%) gaat daar nog ruim overheen.



De euro stijgt 0,4% en noteert 1,193 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) blijft vandaag aanmerkelijk beter liggen dan zilver (-2,0%).

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,3%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (-2,1%) zakte vandaag een beetje.

Het Damrak:

Zwaargewicht ASML (+2,9%) stuwt de hoofdindex richting de 700 punten. Technologie-aandelen profiteren van de lagere rente.

(+2,9%) stuwt de hoofdindex richting de 700 punten. Technologie-aandelen profiteren van de lagere rente. Besi (+4,0%) scoort direct bij zijn debuut. Het chiptekort neemt verder toe.

(+4,0%) scoort direct bij zijn debuut. Het chiptekort neemt verder toe. KBC is voorzichtiger geworden over ABN Amro (-1,9%). De Belgen vrezen een hogere boete voor ABN Amro en verlagen hun advies naar houden. Het koersdoel van €10,50 blijft gehandhaafd.

Arcadis (+1,9%) profiteert van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel heeft al een aardig ritje gemaakt, maar de grootbank ziet nog voldoende opwaarts potentieel. De targetprice gaat daarom met €12,50 omhoog naar €40 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+1,9%) profiteert van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel heeft al een aardig ritje gemaakt, maar de grootbank ziet nog voldoende opwaarts potentieel. De targetprice gaat daarom met €12,50 omhoog naar €40 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Voorlopig nog geen versoepelingen en dat betekent slecht nieuws voor Basic-Fit (-5,0%), Sligro (-3,4%), Wereldhave (-3,1%) en ECP (-3,6%)

(-5,0%), (-3,4%), (-3,1%) en (-3,6%) Het is mij een raadsel waarom Fugro (-3,1%) er zo slecht bij ligt. Het handelsvolume van 900.000 stukjes is benedengemiddeld.

(-3,1%) er zo slecht bij ligt. Het handelsvolume van 900.000 stukjes is benedengemiddeld. Een coronabestendig aandeel zoals WDP (+1,9%) doet juist goede zaken vandaag.

(+1,9%) doet juist goede zaken vandaag. Hunter Douglas (+1,8%) sluit ruim boven het bod van €64. De markt lijkt te hopen dat de familie Sonnenberg er nog een paar stuivers bij op doet.

Adviezen

ABN Amro: naar houden van opbouwen en €10,50 - KBC

Arcadis: naar €40 van €27,50 en kopen - ING

ASML: naar €550 van €430 en kopen - Cowen & Co

ING: naar €11 van €10,50 en kopen - UBS

AirFrance-KLM: naar €1,50 van €1 en verkopen - Sanford C. Bernstein & Co.

