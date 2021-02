Beleg gezellig mee met... Michael Bolton?!

Vreemde keuze dunkt mij (full disclosure: ik ben Gen X en geen boomer), of was Cardi B te duur? https://t.co/LgD54dr5Fz

Of weet u het al? Suggesties in de comments. Oh ja, bekende wereldbewoners, popartiesten, filmsterren, topsporters en topmannen van elektrische-autofabrikanten mogen u misschien graag verleiden om een quick buck te verdienen, als het foutgaat compenseren ze u niet.

Niet dat ik het beter wil weten dan snelle Amerikaanse marketeers, maar om nou een jong publiek te verleiden met Michael Bolton? Niettemin tellen we deze ook op bij de talloze, talloze bullishe signalen die er zijn op de beurs. Worldonline is bij ons het symbool van de dotcombubbel geworden. Ik ben benieuwd wat het ooit voor deze markt wordt.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp

