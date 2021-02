Fastned dus toch en kort overzicht slagveld Damrak

Er wordt serieus uitgedeeld op het Damrak en Fastned spant de kroon. Hoewel, dat is ook alweer 5 procentpunt gestegen, want dat deed even -16%. Kortom, het gaat heel snel heel hard. Daghandelaren kunnen niet bij hun schermen weg.



Technologie en de snelle stijgers van afgelopen tijd of jaar hebben niet hun dag. Onze technologie-aandelen zijn onder aanvoering van Besi in de uitverkoop en in de AScX is het Alfen dat een tik krijgt. En dat lag al niet goed. De puur defensieve, financiële en vastgoedaandelen redden nog een beetje de meubelen.

Opvallendste uitschieters vind ik zelf nog Air France-KLM en gelet op het grondstoffenverhaal had ik van ArcelorMittal en Aperam niet zo'n daling verwacht. Om van AMG maar helemaal te zwijgen, dat krijgt er echt van langs. Nou ja, wie de markt ook probeer te begrijpen, verdient nooit wat.

Het heet ook niet voor niets handelen en niet nadenken en das pas doen. Dat is beleggen.