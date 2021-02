Hele Gamestop simpel geduid

Het gaat vast pre-market weer vroeg los. U begrijpt wat ik bedoel. Ik kom twee opmerkingen tegen die wel een spijker, kop en raak kunnen zijn.

Stof moet nog gaan liggen. maar dit kan wel eens juiste conclusie zijn #GME https://t.co/7RwAXN8YbN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 3, 2021

Lukas Daalder weet het ook goed en simpel te verwoorden.

In hoeverre dat een inefficiënte allocatie van kapitaal is, vraag ik me eigenlijk af. Een grote structurele herinrichting van het financiële systeem is het ook niet. Ik zie het meer als 1-0 voor de horde, vijf minuten in de wedstrijd. Het gat in de verdediging is nu echter gedicht.

De dood van de markten. Weer voorspeld, wederom te vroeg. https://t.co/Dyq4zlF5Xr — ldaalder (@ldaalder) February 3, 2021

Nee, geen revolutie en zeker geen epische strijd van dappere particulieren tegen het gemene Wall Street waar de anti-kapitalismepers gretig over schreef. Een special occasion dus. Een paar hedge funds zijn de sucker in de markt en zitten op de blaren en de industrie past algoritmes en risicomodellen aan. That's it.

We zien wel wat toezichthouders en politiek hier mee doen. Als ik voor mijn beurt mag praten? Wat mij betreft moet dat over zogenaamd gratis beleggen en vooral order flows verkopen. Ik trek het breder en denk dat het gratis-gebruik-in-ruil-voor-al-uw-data businessmodel haar beste en langste tijd heeft gehad.

Helaas vrees ik dat de marktpartijen de komende dagen in de krokodillenvijver gehakt maken van particulieren die zich met dollartekens in hun ogen hierin hebben laten zuigen. Ik kan mij niet voorstellen dat er veel met een exit-strategie en een worst case scenario op deze hóógstenelheidstrein spongen.

