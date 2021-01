Slotcall: Bitcoin crasht

De AEX (-0,5%) gaat in een brede lijn omlaag. De uitslagen zijn echter beperkt. Het spektakel bevindt zich vooral op de lokale markt.

Een aardig voorbeeld is DGB Group. Op een volume van maar liefst 1,7 miljoen stukjes vliegt de koers ruim 102% omhoog. Het bedrijf meldt dat het van plan is om bosgrond te gaan kopen. Concrete bedragen worden er niet genoemd.

Let altijd op met dit soort fondsen, want deze winst kan binnen een tel verdampt zijn. Vergeet niet dat het bedrijf nog op zoek is naar een accountant. Het jaarverslag over 2019 heeft nog niet eens een stempel.

Een tweede opvallende stijger is Alumexx (+17,9%). U weet wel die leverancier van ladders en stijgers die op televisie regelmatig werd getipt. Het langetermijntrackrecord van Alumexx is rampzalig, maar in de eerste week van 2021 is het aandeel al ruimschoots verdubbeld. Het bedrijf deed in december een overname en sindsdien zit er de nodige fantasie in het aandeel.

Bitcoin crasht

Vandaag bewijst bitcoin (-19,7%) waarom de digitale munt nog niet gezien kan worden als fatsoenlijk betaalmiddel. Na de rally van de afgelopen weken gaat er nu zo'n 20% van af. Kunt u het zich voorstellen dat er ineens een vijfde af gaat van de euro. Dan vliegt uw salaris direct 20% omlaag.

Er zullen maar weinig mensen zijn die dat accepteren. Het belangrijkste argument waarom mensen in bitcoin zitten, is dat het bescherming zou bieden tegen hyperinflatie. Wat Bitcoin believers vergeten is dat aandelen het in zo'n periode ook wel aardig doen. U denkt toch niet dat Ahold zijn prijzen in een dergelijke situatie ongemoeid laat?

From a pure dollar perspective, today is Bitcoin's biggest crash ever https://t.co/OND88kP8MT pic.twitter.com/DxbpMwE32g — Joe Weisenthal (@TheStalwart) January 11, 2021

Twitter doet het niet veel beter

Het aandeel Twitter koerst zo'n 6% lager en is daarmee een van de grootste verliezers op Wall Street. Door het blokkeren van Trump loopt het sociale mediaplatform het risico dat veel conservatieve gebruikers overstappen naar een ander platform.

Dat overstappen naar een ander platform wordt overigens wel knap lastig, want concurrent Parler is door Apple en Google een kopje kleiner gemaakt. Beide techgiganten hebben de app uit de appstore verwijderd, waardoor Parler in feite offline is gehaald. Het toont de macht van Big Tech.

Overigens waarschuwde ik vorige week al dat de euforie rondom Twitter was doorgeslagen. Het risico van een definitieve verbanning van de Amerikaanse President Donald Trump had ik overigens niet genoemd. Een typisch gevalletje van right for the wrong reasons.

Hieronder leest u waarom ik somber ben over het aandeel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De verzekeraars weten hier vandaag echter niet van te profiteren. Aegon (-1,1%), ASR (-0,6%) en NN Group (-0,4%) sluiten allemaal in het rood.