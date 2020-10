BeursVandaag: Slecht

Laatste handelsdag van de maand en de AEX staat deze maand op -2,4%, dit jaar op -11,6% en herbelegd -9,7%.

Daar kan vandaag wel wat bijkomen? De futures krijgen vanochtend een flinke tik, na in eerste instantie goede, maar later beduidend minder enthousiaste reacties op de (afgerond uitstekende) cijfers van Big Tech. Bezit van de zaak, einde van het vermaak? Wie weet. Hier de uitslagen op de belangrijkste cijfers.

Apple, dat geen outlook af gaf en teleurstelde met iPhones en China en Amazon krijgen de schuld van de networks van de daling. Nu nog een keer? Dat vind ik geforceerd. De koersen stegen gisteren al procenten, wat ze dit jaar doen hoef ik u niet te vertellen en wellicht lagen de verwachtingen gewoon té hoog.

Alphabet +6,2%

Amazon -1,9%

Apple -4,2%

Facebook -2,7%

Starbucks -0,6%

Twirtter -17,5%

Snel door, want er zijn weer veel cijfers op het Damrak en Frankrijk (+18,2%, +15,4% verwacht) en Duitsland hebben BBP Q3-cijfers. Hier is het lijstje. Het zijn er weer te veel om allemaal uit te lichten, ik vul zo snel mogelijk aan en roep er wat over.

Wolters Kluwer levert. Punt

Air France-KLM heeft rampcijfers

GrandVision herstelde in Q3

Brunel worstelt (met corona), maar komt boven

ForFarmers is moeizaam, maar ze hoopt in 2020 beter te doen dan 2019

Tja, als zelfs Big Tech met mooie cijfers de markt niet ondersteunt, wordt het lastig. Het zou kunnen dat de markten mindere tijden lagere niveaus inprijzen, die wijsheid komt altijd pas achteraf. Het ziet er nu allemaal niet zo vrolijk uit, de dollar is wispelturig en goud blijft nog het beste liggen.

De rentes houden nog even de kaarten tegen de borst. De VS dan weer niet, drie is best veel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Prosus gaat voor €5 miljard aan eigen en Naspers aandelen inkopen. Alles is duur, ze weet er even niks anders mee te doen.

07:59 KLM moet mogelijk dieper snijden in personeelsbestand

07:52 Moederbedrijf Pearle en EyeWish ziet sterk herstel

07:28 Air France-KLM verliest 1,7 miljard euro in zomermaanden

07:13 Nikkei eindigt oktober met verlies

29 okt Adverteerders weten Twitter goed te vinden, gebruikers niet

29 okt Boycot grote adverteerders deert Facebook niet

29 okt Apple verkoopt meer Macs en minder iPhones

29 okt Amazon blijft hard groeien door thuisshoppers in coronatijd

29 okt Google-moeder profiteert van toegenomen reclame-inkomsten

29 okt Wall Street krabbelt op na zware verliesbeurt

29 okt Boeing wil voor bijna 5 miljard aan bedrijfsobligaties verkopen

29 okt Wall Street buigt verliezen om in winst

29 okt Europese beurzen amper van hun plek na rentebesluit

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €1715 van €1485 - Morgan Stanley

Adyen: naar €1270 van €1050 - Deutsche Bank

Royal Dutch Shell: naar equalweight van underweight - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is druk voor een vrijdag:

07:30 Frankrijk BBP Q3

08:00 ForFarmers Q3-cijfers

08:00 GrandVision Q3-cijfers

08:00 Air France-KLM Q3-cijfers

08:00 Brunel Q3-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q3-cijfers

08:00 Proximus Q3-cijfers

08:00 Total Q3-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q3 +6,9% QoQ

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen sep -0,5% MoM

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen nov

08:45 Frankrijk consumentenbestedingen sep -0,2% MoM

09:00 Nedap notering €2,25 ex-dividend

11:00 Italië inflatie CPI okt -0,5% MoM

11:00 EU inflatie CPI okt -0,4% YoY

11:00 EU werkloosheidspercentage sep 8,2%

13:00 Abbvie Q3-cijfers

13:00 Chevron Q3-cijfers

13:00 ExxonMobil Q3-cijfers

14:30 VS persoonlijke uitgaven sep +1,0% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan okt 79,0

En dan nog even dit

Er is meer (Air France-)KLM nieuws...

De terugblik:

Wall Street closed higher a day after it took its worst beating in four months, with Big Tech companies rallying ahead of their earnings reports and investors encouraged by better-than-expected economic data. Read more https://t.co/WiqyIRQTDs pic.twitter.com/cQUb1eZbHQ — Reuters Business (@ReutersBiz) October 30, 2020

Big Tech dus:

Big Tech companies have continued to prosper, quarterly results showed. Facebook, Alphabet and Amazon each reported solid growth but Apple's iPhone sales disappointed and Twitter missed user growth expectations $FB $AMZN $AAPL $GOOGL $TWTR pic.twitter.com/pyFOeS9N9L — Reuters Business (@ReutersBiz) October 30, 2020

Nog meer:

Apple One subscription bundles launch on Friday starting at $14.95 a month. https://t.co/QET5JLiOJ3 — CNBC (@CNBC) October 30, 2020

Maar Netflix is niet bang:

Netflix revealed new prices Thursday:

- Basic plan will remain $7.99 a month for U.S. users

- Standard plan will increase from $12.99 a month to $13.99 a month

- Premium plan will jump from $15.99 to $17.99 https://t.co/a95KseHxPu — MarketWatch (@MarketWatch) October 29, 2020

Big Tech China:

China's Huawei smartphone shipments plunge as U.S. sanctions continue to bite https://t.co/2zmsZC7xEQ — CNBC (@CNBC) October 30, 2020

Kijk bij Charlie, die vist van alles ujit de cijfers:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.