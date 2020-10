Big Tech bonanza!

Dikke rally op Wall Street, AEX future sluit +1,0% en de dollar is sterk.

Dames en heren, voor het eerst ooit cijferen ze tegelijkertijd: de zwaar onder politiek en juridische druk staande Amerikaanse supertechnologiefondsen. Big Tech dus, ofwel Alphabet, Facebook, Amazon en Apple. Ik doe mijn best alle cijfers zo snel mogelijk in dit blog te krijgen, te duiden en koersreacties te geven.

Hier staat alles in volgorde van officiële opkomst (21:00 uur, 21:05, 21:10 en 21:30), ofwel de plaatjes gaan het vanzelf doen. Succes, ik hoop voor u dat u aan de goede kant zit. Geniet hier ook gewoon van, want zo vaak maken we het niet mee dat er biljoenen tegelijk aan market cap met cijfers komt. Ijn zo'n markt.

Alphabet is veel beter dan verwacht - er was echt nervositeit over deze cijfers - maar het fonds maakt het toch weer waar. Dankzij de lockdown wordt er extra veel gezocht op internet en beleeft YouTube gouden tijden. Simpel eigenlijk. Koers +6,7% nu.

Facebook is ook beter dan verwacht en dat met die advertentieboycot. Tja, wat willen jullie nou, Unilever en de rest, zeggen deze cijfers. Ik weet nog niet waarom de koers nu lager staat: -1,8%.

Oh, het is zeker niet genoeg...?

Facebook's revenue was up 21.6% over the past year, which is (incredibly) the 2nd slowest growth rate in its history (slowest was 10.7% in Q2). $FB



Data via @ycharts pic.twitter.com/t29ShhdVTJ — Charlie Bilello (@charliebilello) October 29, 2020

Amazon... u ziet. Het went blijkbaar dat het bedrijf de verwachtingen verpulverd, want de koers is nu -1,2%. Ik heb ook hier nog geen vinger achter. Het bedrijf staat nu al voor dit jaar op een recordwinst en dan moeten de feestdagen nog komen.

Apple ten slotte doet -5%, want ze durft geen outlook voor Q4 aan. Tja, aan de cijfers ligt het niet. Het bedrijf heeft ruim - koekoek - $191 miljard in kas en een deel komt vast wel weer naar de aandeelhouders toe.

En dat levert dan dit beeld op. Ik post dit om 21:45 uur en vind het nu mooi geweest. Conclusie: allemaal goede cijfers, maar de lat ligt enorm hoog, de koersen waren al hard gestegen vandaag en dan moet blijkbaar alles, maar dan ook alles kloppen.

En hier nog even voor wie er maar geen genoeg van kan krijgen, want er waren nog veel meer aandelen met cijfers After Hours.