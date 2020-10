Slot: Afstraffing, maar...

ASMI is net door en... ja hoor! Weer een outlook verhoging.

Adyen is er ook net, levert prima Q3's af, kwart meer betalingen dan een jaar geleden en ze houdt vast aan haar outlook:

AMG roit ook binnen en deze laat ik even passeren, ik weet het zo gauw niet.

Op het slot valt de schade dan nog mee, want het was even AEX -3% vandaag. De beurs herdenkt vandaag in stijl Black Monday 1929 (-12,8%). Er gaan jaren voorbij op de vloer beurs zonder zo'n afstraffing en dan ineens, in een jaar als 2020, komen ze allemaal tegelijk.

De AEX doorbreekt vandaag aan de onderkant de handelszone 529,78-587,03, waar we sinds 15 juni in handelden. Dan moet all dan niet bevestiging volgen. Wellicht dat het cijferende Big Tech morgen om 21:00 beslist over de richting van de markt de rest van het jaar. Of durft nu al iemand eindejaarsrally te roepen?

U ziet aan de andere indices dat de AEX nog goed weg komt. Wat valt nog meer op?

Europa oog dramatisch en Amerikaanse technologie weet zich niet te onderscheiden. Alphabet voert daar de daling aan met -6,5%

Poef, zegt de volatiliteit

Dollar trekt een halve cent aan

Olie zakt als een baksteen, goud blijft nog aardig liggen - zeker gezien die dollarstijging - en bitcoin is ook de sjaak

Dan nog het beste van vandaag: de rentemarkt bevestigt de sell-off... niet. De AAA's zakten drie à vier basispunten, om ze daarna weer goed te maken. Juist op het moment dat Wall Street bij kop en kont de kliko in ging.

Zoals het hele jaar al, zit het probleem vandaag vooral hier: onze individuele aandelen. De AEX mag dan, vooral gesteund door grootmachten ASML en Prosus, er nog genadig vanaf komen, onderliggend komt de ellende u weer van alle kanten tegemoet. En met die volatiliteit gaat het soms met procenten tegelijk. .

Zonder ook maar één nieuwsfeit, want daar zijn er niet veel van vandaag. Heineken, KPN, VastNed en ICT hebben cijfers die, op de laatste verrassing na, niet ver uit de prik waren. KPN houdt het nog groen zowaar - met dank aan haar schokbetonnen bèta van 0,5. Heineken is natuurlijk weer aan rotkwartaal bezig.

Flow Traders heeft een hele goede dag met die volatiliteit, Fugro verrast gelukkig ook eens aangenaam en daarmee is de lol er vanaf. Shell minder dan een tientje, Unibail weer door de shredder, de financials opnieuw aan gort, BAM deed even een euro: velen van ons zitten nu wezenloos naar ons bordje karige eten te kijken.

Of zijn we er al aan gewend? Van ach en wee is nog nooit iemand rijk geworden op de beurs. Neem een voorbeeld aan Heineken. Verloren jaar, maar ze blijft focussen op de lange termijn en grijpt de crisis aan om ook impopulaire maatregelen te nemen: ze doet een overname en bezuinigt 20% op kantoorpersoneel.

Vanavond om 21:00 uur zijn er nog cijfers van onder meer Gilead, eBay en Ford, maar dat geloof ik verder wel.