Slimste Belegger 2020: coach Nico Bakker

We zijn halverwege de oefenweek; vanavond is de eerste Masterclass, waarin technisch analist Nico Bakker zijn beleggingsmethodes presenteert.

Nico Bakker is een van de vijf coaches die u kunnen begeleiden tijdens het spel. Hieronder kunt u nader met hem kennismaken.

Achter Nico’s schermen

Beste lezers, ik loop al een aardig tijdje mee in de wondere wereld van beleggen en de heel bijzondere wereld van technische analyse. U komt mij overal tegen; hoog tijd om eens uit de doeken te doen hoe dit allemaal zo is gekomen. Een blik achter Nico’s schermen dus.

Het is allemaal begonnen in 1980 bij ABN Bank, toen nog met slechts 3 groene letters als logo en met Batenburg als CEO aan het roer. Meteen na mijn HEAO studie (CE) en slechts 3 weken militaire dienst (dat leg ik nog wel eens uit) kon ik daar aan de slag. Heb diverse functies gehad, allemaal zonder PC maar wel met leuke secretaresses die mijn stukken moesten uittypen.

In 1995 solliciteerde ik bij het Directoraat Treasury en hield mij daar bezig met rente- en valutabeheer voor de grote klanten van de bank. Daar had je dus een marktvisie voor nodig. Maar waar haal je die vandaan? Nu had ik in die tijd als hobby technische analyse, aangestoken door een serie artikelen in Beleggersbelangen. Dus dat ging ik maar inzetten, met gevaar voor ontslag, want ABNAMRO (ja, intussen waren de twee banken samengegaan) was natuurlijk een fundamenteel huis.

Het toeval wilde dat ik per ongeluk een PC aanzette (die waren er toen inmiddels) waar een heel oud technisch-analysepakket op draaide, Teletrac genaamd. Niks zeggen, gewoon doen, dacht ik - en zo is het begonnen.

Ik werkte destijds in de dealingroom (in totaal heb ik zes dealingrooms gezien!) samen met traders. Mijn TA-aanpak begon op te vallen en raakte in een enorme versnelling toen de toenmalige Directeur-Generaal het verzoek richtte tot het Hoofd Valuta Trading om meer naar Bakker te luisteren, want hij had veel te vaak gelijk met zijn ‘voorspellingen’.

Binnen de kortste keren had ik mijn eigen afdeling Centrale Desk Technische Analyse met uiteindelijk vijf man en mocht ik uitbreiden naar Private Banking om ook op het aandelenvlak TA in te zetten. Het was geweldig om samen met Theo Kraan, toen de nationale knuffelbeer en de verpersoonlijking van Private Banking, het land in te trekken om de fundamentele en technische analyses over het voetlicht te brengen.

In 1999 heb ik een klein uitstapje gemaakt buiten de bank, maar dat vond de bank geen goed idee, dus rap weer terug. De technische analyse werd uiteindelijk een ‘onomkeerbaar instituut’ zoals een directeur dat mooi wist te verwoorden. Met mooie publicaties, trainingen (vooral via het toen nog NIBE-instituut), vele presentaties, beursevents etc. heb ik mee mogen helpen om technische analyse in Nederland op de kaart te zetten.

In 2009 heb ik de stap naar de huidige zetting gemaakt. Dat wil zeggen, als zelfstandig consultant gelieerd aan (uiteindelijk) BNP Paribas Markets als hofleverancier van technische analyse. Ik had van mijn hobby mijn werk gemaakt, dat had u al begrepen, maar sinds de samenwerking met BNP Paribas Markets heb ik de gelegenheid gekregen om technische analyse uit te rollen op de manier zoals ik denk dat je dat moet doen. Het resultaat is ernaar, zeg ik bescheiden.

Ik hoop nog vele jaren uw TA-coach en vraagbaak te mogen zijn. Het is nog steeds leuk om er elke dag mee bezig te zijn. Voor alle TA-uitingen verwijs ik graag naar mijn website: www.nicoprbakker.nl.

Over de Slimste Belegger 2020

In samenwerking met IEX organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger: het spannendste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis spel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's.

Kijk voor meer informatie over de coaches, de te winnen prijzen of om u alvast in te schrijven op Slimstebelegger.nl.