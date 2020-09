Dollar maakt het spannend

Strikt genomen kan u op de beurs niks doen zonder visie op de dollar. De munt raakt direct of indirect alle andere assets. Het is het meest geniale exportproduct ooit vind ik: de VS beleeft er al sinds Bretton Woods in 1944 lol aan. Kortom, zelfs als de dollar u geen bal interesseert, maakt u maar gewoon zin. Hup, lezen.

Het is goed te zien aan de lange koersstrepen in de grafiek, of kaarsen of candles zoals ze officieel heten. Valutapaar EUR/USD beweegt iedere dag wild om eigen as - een cent is heel normaal en dat is heel veel. De hele zomer bewogen dollar en euro per saldo echter zijwaarts, maar nu zijn er twee lagere (intradag)bodems.



Natuurlijk is dat nog lang geen trendbreuk, maar houd het in uw achterhoofd? De lange trend sinds 2008 is namelijk... En ik weet zeker dat u net als ik, al is het maar denkbeeldig, een schuin lijntje van links naar rechts naar beneden trekt over die toppen. Past aardig.



Sterke dollar? Waar moet die vandaan komen, denkt u misschien. Want dit zijn Italiaanse of zelfs Griekse cijfers, nietwaar?



Ja, maar in het land der blinden is éénoog... Hier Japan, de wereldrecordhouder. Schuld is vrijwel geheel in binnenlandse handen en hoewel er geen inflatie en groei meer zijn, is het land stinkend rijk en stijgt per saldo door de jaren heen het BBP per hoofd van de (sterk krimpende) bevolking.