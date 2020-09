BeursVandaag: Spectaculair

Zucht, de banken maar weer eens - en ja hoor, de usual suspects - met een schandaal? Reuters:

Five global banks appeared most often in the documents — HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank AG, Standard Chartered Plc and Bank of New York Mellon Corp, the ICIJ reported.

'FinCEN' documents reportedly show banks moved illicit funds - BuzzFeed, ICIJ https://t.co/hVC0zb41t1 pic.twitter.com/03FulHjLF6 — Reuters (@Reuters) September 21, 2020

HSBC en Standard Chartered dalen in Hong Kong -4,4% en -3,8% en dalende banken slepen brede markt mee, zeggen de networks. ING wordt ook genoemd, maar het gaat om zaken tot 2014. Dat stelt ING zelf ook en spreekt zelfs van gedane zaken. ABN Amro en Rabobank worden niet genoemd.

Nederland spil in Russische kapitaalvlucht

Twee Nederlandse vennootschappen die bankierden bij de Poolse dochter van ING waren 'sleutelspelers', blijkt uit geheime documenten en meldingen uit de VS.https://t.co/4yYIQ9D1a0 pic.twitter.com/iJYsY6jib1 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 20, 2020

Kom ik dit ook nog even tegen, de zaag gaat er in bij Olies. het was ook Reuters dat een paar maanden geleden onthulde dat Royal Dutch Shell in H2 drastisch reorganiseert. Onze andere oude AEX-grootmacht Unilever houdt vandaag een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de juridische (duale) structuur.

Populair gezegd, kiest de vergadering uitsluitend voor Londen als standplaats en niet langer meer ook Rotterdam, zoals het bestuur voorstelt.

Over naar de opening en het heet bij de networks dat bankenstress en coronavrees de koersen drukt. Inderdaad, alles rood na een niet al te vrolijk Wall Street vrijdag. Daar is technologie nog altijd op de terugtocht. heet het. De dollar verzwakt ietsje en de commodities blijven dicht bij huis.

Rustig bij de rentes wilde ik tikken, maar waar komen die basispuntjes bij ons nou weer vandaan? Veiling vandaag? Ik weet het zon snel niet.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:04 Voorzitter en oprichter weg bij autobouwer Nikola

07:54 Winkelreus Walmart wil tegen 2040 uitstootneutraal zijn

07:31 Mondelez wil belang in JDE Peet's verder afbouwen

07:30 Betalingsbedrijf Ant mikt op zeker 35 miljard met beursgang

06:57 ING wil af van bedrijf dat geld wegsluisde uit Rusland

20 sep 'Macrocijfers geven belegger zicht op economisch herstel'

20 sep Rechter blokkeert Amerikaans verbod op WeChat in appstores

20 sep Vattenfall wedt op houten windmolenpalen voor vermindering CO2

20 sep Beleggersclaims tegen Daimler om dieselkwestie stapelen zich op

20 sep 'Eigenaar wil waardering van 60 miljard voor TikTok'

18 sep Forse verliesbeurt op Wall Street

18 sep Galapagos verhoogt kapitaal

18 sep LVMH vraagt Brussel toch om goedkeuring overname Tiffany

18 sep Beurzen New York onderuit op drukke handelsdag

18 sep Milieuclub lijdt nederlaag in rechtszaak tegen Boskalis

18 sep AEX sluit met verlies tegen achtergrond opleving corona

Analistenadvies luidt als volgt met weer HSBC (dat heeft zitten slapen?)

IMCD: naar buy van hold en naar €125 van €76 - HSBC

De AFM meldt deze shorts met iets meer Unibail:

00:00 Japan gesloten

06:30 Nederland CBS huizenprijzen aug

10:00 Unilever BAVA legal structure

ByteDance will have a majority 80% stake in the new U.S.-based TikTok company.

The company said that it plans to carry out a small round of pre-IPO (initial public offering) financing that will give ByteDance an 80% stake in TikTok Global.

Oracle and Walmart will have minority stakes in TikTok Global.

ByteDance’s majority ownership appears to refute a claim made by President Donald Trump that the deal “will have nothing to do with China.”

ByteDance says it will own 80% of TikTok U.S. after Trump claims deal has nothing to do with China https://t.co/nZtpHFiKgw — CNBC (@CNBC) September 21, 2020

Dan dit:

A U.S. judge blocked the Trump administration from requiring Apple and Google to remove Chinese-owned messaging app WeChat for downloads https://t.co/G3iIqRfdTG pic.twitter.com/M1p0v5oRgy — Reuters Business (@ReutersBiz) September 20, 2020

Zo!

Nikola founder Trevor Milton to voluntarily step down as executive chairman https://t.co/zil6z9NeUS — CNBC (@CNBC) September 21, 2020

Of zo?

BREAKING: FreightWaves reporting "Trevor Milton has resigned as Executive Chairman of Nikola Motors (NASDAQ: NKLA) and has departed the company effective immediately."



We think this is just the beginning. $NKLAhttps://t.co/vAJYzCCHlB — Hindenburg Research (@HindenburgRes) September 21, 2020

Intussen bij onze buren:

Good Morning from #Germany where public sector strikes to hit Germany over wages. The union demanding 4.8% raise, or minimum of 150€/m, way above inflation & most since 2008, for its workers over next yr. Govt negotiators seeking longer-term solution & lower increase due to cris pic.twitter.com/NdSm9ulwrY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 21, 2020

Fintech dus:

BREAKING: Jack Ma’s Ant Group is seeking to raise at least $35 billion in its IPO after assessing early investor interest, sources say https://t.co/1qBasufjm0 pic.twitter.com/5quYJ8jsCp — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2020

De ene storm na de andere:

Oil prices steady as third storm in month takes aims at U.S. https://t.co/7jhqIFrYzb pic.twitter.com/t0X8fzROiW — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2020

Klein deel economie dan maar?

UK manufacturers see little sign of 'V'-shaped recovery https://t.co/mpvM9gi74t pic.twitter.com/a5qLtXo9iK — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2020

Tja, vinger opsteken wie hier enthousiast...

European Central Bank to review bond-buying tool launched in response to pandemic - FT https://t.co/qLDFkJcZWN pic.twitter.com/tWN3LxKeAE — Reuters Business (@ReutersBiz) September 20, 2020

Verhip, ook een gevolg van steeds lagere rentes?

Central banks are buying massive amounts of corporate bonds, which creditworthiness has been declining for 40 years! #Monetarymadness pic.twitter.com/Sz6bog5n7S — jeroen blokland (@jsblokland) September 20, 2020

Een heus complot? :-)

A coalition of gold investors, including firms backed by billionaires John Paulson and Naguib Sawiris, is urging changes at miners as performance “continues to fall short” in some areas even as prices rise https://t.co/Mbn8EUL9l0 — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2020

Wie zegt eigenlijk dat de koersen daarop gaan vliegen?

Goldman says value, not cyclicals, would rally most on vaccine https://t.co/CRfmJF8wvK — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2020

