Slot: Hoera. Hoera. Hoera.

Drie hoera-tjes voor de AEX-index, die op Prinsjesdag een keurige +0,64% laat zien.

Dat heeft weinig te maken met de inhoud van het koffertje van Hoekstra. Ons beurssentiment wordt elders bepaald. In Duitsland bijvoorbeeld, waar beleggersvertouwensindex ZEW door het dak ging.

Of in Amerika, waar de New York Fed Index (alias Empire State Index, een voorlopende indicator voor industriële activiteit) ook een mooie opleving liet zien.

Op het indicatorenbord kleurt veel groen, maar zonder grote uitschieters:

De Europese (aandelen)indices beleven een frisgroen dagje, AEX zit in de Europese middenmoot

Ook Amerika heeft er zin an, onder aanvoering van een ronkende - wie anders - Nasdaq (+1,5%)

Eurodollar dipt een kwart cent in het laatste uur. Nu op $1,1845

Olie (WTI) blijft wat aandobberen rond de $37. Nothing to see here.

De rentebewegingen zijn op z'n allerminimaalst vandaag. Basispuntjes.

Beursplein 5

Je zou er tranen in de ogen van krijgen, hoe lang is het geleden dat Royal Dutch Shell de grootste stijger in de AEX was? De voorsprong op nummer 2, Adyen, is krap, maar toch. Helaas nog steeds niet genoeg om de 12 euro weer op het bord te krijgen.

De overige movers & shakers van vandaag: