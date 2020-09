SBM in contractonderhandelingen over FPSO voor Petrobras

Gepubliceerd op | Views: 507

SCHIEDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore is begonnen met onderhandelingen met het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras over een charter contract voor het productie- en opslagschip (FPSO) Almirante Tamandaré.

De FPSO moet worden ingezet in het offshore-veld Buzios, dat deel uitmaakt van het Santos-bassin. De verwachte productiecapaciteit van de FPSO moet 225.000 vaten olie en 12 miljoen kubieke meter aardgas per dag worden. SBM zal de markt informeren over het sluiten van een overeenkomst.