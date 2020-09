Betalingsbedrijf Klarna na investering bijna 11 miljard waard

Gepubliceerd op | Views: 455

AMSTERDAM (AFN) - Het Zweedse betalingsbedrijf Klarna is na een nieuwe investeringsronde 10,7 miljard dollar waard. Daarmee is de concurrent van Adyen naar eigen zeggen de waardevolste niet-beursgenoteerde betalingsverwerker van Europa.

Klarna haalde bij een nieuwe kapitaalinjectie 650 miljoen dollar op. Techinvesteerder Silver Lake, bekend van investeringen in onder andere Twitter en Airbnb, stak samen met het staatsinvesteringsfonds van Singapore het meeste geld in Klarna.

Klarna richt zich net als het Nederlandse Adyen, dat een marktwaarde heeft van 42 miljard euro, op het verwerken van betalingen van met name webwinkels. Het Zweedse bedrijf is in 2005 opgericht en is actief in veertien landen.