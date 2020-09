BeursVandaag: Verrassingen

Laatste nieuws en goed ook! AkzoNobel wrijft zich in de Q3-handen en iedere meeevaller is er een.



Geen nieuws verder nog (op het Damrak),er zijn nu lichtgroene futures en de dollar daalt iets na een fraaie (technologie!)rally op Wall Street. Belangrijkste agendapunt vandaag is op papier het ECB-rentebesluit van vanmiddag, hoewel niemand meer dan hooguit verandering in details verwacht.

Ik citeer CNBC, die er nog wat spannends van weet te maken:

Market watchers believe the central bank could fine-tune its policies this week, and may even follow the Federal Reserve by revising its inflation targets in the longer term.

Uiteraard volgt u de persconferentie hier op IEX. Ik doe mijn best wakker te blijven, want ik verwacht er niks van. Hier uw dashboard voor vanmiddag:

Good Morning on ECB day from Germany, where key rate should be at 1.5% & so 1.5ppts higher than current rate, acc to Taylor Rule w/German core inflation at 0.6% & unemployment rate near NAIRU. ECB rates should also be higher for whole eurozone. Rates right for Italy, Spain, Por. pic.twitter.com/POhJgWJnav — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 10, 2020

Toch niks te doen, ik maak maar een plaatje. Tot dusverre is het buy the dip (-10%) uit het boekje voor de Nasdaq 100, maar dit gebeurt wel in vier (!) dagen. Het duurde in het nabije verleden soms vier weken. Tesla deed +10,9%. Zonder nieuws, ik zeg het maar. Zoom +11,1% en Nvidia +6,7% om de Top 3 te geven.



Intussen draait het bord weer en u ziet vooral nullen voor de komma, we krijgen een beetje rust na een paar hectische dagen. De Amerikaanse rente verliest een basispunt en de Duitse opent vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:54 Shell-samenwerkingsverband bekijkt overname in Brazilië

06:49 Laagste aantal faillissementen in 21 jaar tijd

09 sep Wall Street toont herstel

09 sep 'TikTok-moeder wil verkoop activiteiten VS voorkomen'

09 sep Renault-baas waarschuwt voor extra ingrepen

09 sep Koopjesjagers slaan slag op Wall Street

09 sep ING mag weer nieuwe klanten aannemen in Italië

09 sep Heineken betreedt de Peruaanse biermarkt

09 sep Ex-baas Audi neemt zitting in bestuur Shell

09 sep Aedifica neemt centrum voor geestelijke gezondheidszorg over

09 sep ASR start aandeleninkoopprogramma weer op

09 sep AEX sluit op groen, Galapagos blinkt uit

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent amper wat, wel ECB en jobless claims:

11:00 Kendrion beleggersdag

13:45 ECB rentebesluit -0,50%

14:30 Persconferentie ECB-voorzitter Christine Lagarde

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS PPI aug +0,3% MoM

En dan nog even dit

Prettige verrasing:

Het aantal #faillissementen daalt in augustus naar het laagste aantal in 21 jaar.https://t.co/13cobRtUwu pic.twitter.com/sVdi6ZVeBe — CBS (@statistiekcbs) September 10, 2020

Voor wie een inlog heeft:

ECB President Christine Lagarde will have to walk a fine line on Thursday. Here's your decision day guide. https://t.co/lNBcyKWT5N — Bloomberg Markets (@markets) September 10, 2020

Oh jee?

Volkswagen hopes to challenge Tesla with its ID.3, but Germany's leading testing publication criticized the new electric car saying it lacks the carmaker’s trademark build quality of fit and finish. Read more https://t.co/RQiDqz2nhZ pic.twitter.com/UCk0uhEgiC — Reuters Business (@ReutersBiz) September 10, 2020

Apart:

China's Baidu is in talks to raise up to $2 billion to launch a stand-alone biotech company https://t.co/BMLtMLtOt8 — CNBC (@CNBC) September 10, 2020

Een mislukte IPO zowaar?

Yum China shares tumble more than 4% as it debuts in Hong Kong https://t.co/jmFVsJhrjG — CNBC (@CNBC) September 10, 2020

NIO, Xpeng en Li Auto:

A meteoric rise by Chinese electric-vehicle stocks left some industry observers scratching their heads https://t.co/kr4tnPMNNq — Bloomberg Markets (@markets) September 10, 2020

Hoeveel?

Manhattan rental market plunges, leaving 15,000 empty apartments in August https://t.co/FnTjvn1MeH — CNBC (@CNBC) September 10, 2020

Wacht even?!

House prices in London’s most expensive areas rose for the first time since the height of the pandemic https://t.co/vLEqyULnVm — Bloomberg Markets (@markets) September 10, 2020

Zucht:

BREAKING: Indonesian stocks fell more than 4% after Jakarta brought back social distancing measures https://t.co/uTTPXFnnrr pic.twitter.com/g9JHTWndCW — Bloomberg Markets (@markets) September 10, 2020

Had aankomende CEO Ralph Hamers niet gedurfd bij ING :-) Citaat:

Starting next year, the bank will charge wealth clients who don’t live in Switzerland 330 Swiss francs ($360) a month for holding cash deposits of 500,000 francs or less, according to a pricing list published on its website. Previously, the bank was charging clients about that amount for the year.

UBS plans to increase its fees for wealthy international clients holding large cash deposits in Switzerland https://t.co/MxneRlpiOi — Bloomberg Markets (@markets) September 9, 2020

Zeker!

Retail investing boom may spark concerns, but strategist says markets have lived through it before https://t.co/bsL4zzmNju — CNBC (@CNBC) September 10, 2020

