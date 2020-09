BeursVandaag: Het spant er om

Wat hard stijgt, kan ook hard dalen. Weer zo'n gouwe ouwe beurswijsheid van oma. Het heet ook wel risico.

Gisteren deed het aandeel -21,1% en After Hours nog een keer -1,8%. Uiteraard heb ik het over Tesla. Na -4,8% gisteren, waar de autofabrikant enigszins debet aan was, herstelt de Nasdaq 100 (future) nu. Het gaat per sector. Zo kregen binnen de S&P 500 olie-aandelen klop, maar waren vliegtuigmaatschappijen de winnaars.

Altijd hetzelfde liedje, probeer dat maar eens te timen, te gokken en te voorspellen. Onbegonnen werk, maar wel leuk. Hier Tesla, dat is me er ook eentje, zeg. Dit is op slotbasis, intradag zijn de score nog extremer. Grootstmacht Apple staat op -15,9% en de index zelf op -10,9%. Dat is een dip, heeft iemand zin om die te kopen?

Ik vind overigens deze daling puur natuur: het ging ook wel erg lang, erg hard. Dan komt er altijd een moment dát, hoewel ook dat niet te timen, te gokken en te voorspellen is. En dat kan vele procenten schelen, want juist rond toppen en bodems zijn procentueel altijd de grootste bewegingen.

Hier de ergste dalers uit de Nasdaq 100, want het is vooral een technologie sell-off (en misschien nog wel erger). U mist alleen Alphabet en Netflix in dit rijtje, waar u ook ASML en NXP in aan treft. Niet dat u daar nu blij van wordt, maar enfin. Babeurs waren er Lululemon en Slack er nog met cijfers: bats, -5,1% en -18,7%...



Als ik dichter bij huis blijf, wordt het beeld van de AEX er trouwens ook niet beter op. En de future start alweer lager. Intradag is deze score zelfs -8,9%.



Tot zo ver het verhaal voorbeurs, want verder is er helemaal geen nieuws en amper data. De Nederlands beursagenda is ook leeg en mijn Hollandsche newsfeed in mijn databak is ook nog helemaal blanco. Over naar de futures dan maar en die van ons zweten nog wat na van een bar slecht Wall Street.

Volatiliteit weer torenhoog, dollar steady rond 1,18, olie is vrij hopeloos op dit moment, maar verder valt het al bij al nog mee? De Amerikaanse rente zakt twee basispunten en de Duitse eentje: afnemende risicobereidheid hier, maar nog geen paniek.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:08 Nikkei zakt na verkoopgolf op Wall Street

07:51 AstraZeneca onderbreekt proeven met eventueel coronavaccin

07:50 Unilever optimistisch over steun aandeelhouders voor verhuisplan

07:49 'Druk van ECB op grote banken om brexitplannen'

06:54 Productie industrie bijna 6 procent lager in juli

06:35 Chinese producentenprijzen weer omlaag

08 sep Recordresultaat voor chatdienst Slack door crisis

08 sep Tesla hard onderuit op donkerrood Wall Street

08 sep Wolters Kluwer doet onderdeel ComplyTrack van de hand

08 sep Uitverkoop op Wall Street houdt aan

08 sep Eerste orders voor Boeing 737 MAX, maar het regent annuleringen

08 sep Amerikaanse bank JPMorgan onderzoekt misbruik crisissteun

08 sep Stevig verlies voor AEX, tech en energie onderuit

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt dan nog net deze paar lousy shorts:

De agenda:

03:30 China inflatie CPI aug +0,4% MoM (verwacht +0,4% MoM)

03:30 China inflatie PPI aug -2,0% YoY (-2,0% YoY)

14:00 EIA: outlook energiemarkt

22:00 Oracle Q2-cijfers

En dan nog even dit

Dit is verre van overtuigend?

De Nederlandse #industrie produceerde in juli gemiddeld per dag bijna 6% minder dan in juli 2019. De daling is kleiner dan in de voorgaande drie maanden. Zie ook:https://t.co/fHLCqyPcUT pic.twitter.com/h4WIgWYh52 — CBS (@statistiekcbs) September 9, 2020

Ai:

AstraZeneca puts leading COVID-19 vaccine trial on hold over safety concern https://t.co/cewj9nJWhd pic.twitter.com/SOEZfVeTQc — Reuters (@Reuters) September 9, 2020

Da's nog twee jaar. Zonder wellicht omzet. U begrijpt waar ik naar toe wil. Of ben ik weer ouderwets?

General Motors and electric truck startup Nikola will join forces to build the startup's proposed Nikola Badger pickup truck by the end of 2022 https://t.co/YANopYdGGX $GM $NKLA pic.twitter.com/uvgceL9KFS — Reuters (@Reuters) September 9, 2020

-5% nabeurs:

Lululemon sees holiday-quarter profit plunging on higher marketing costs https://t.co/zct50kGXAW pic.twitter.com/5ko9FRBELZ — Reuters (@Reuters) September 9, 2020

Oef:

OUCH! SoftBank selloff hits $17bn after Tech exposure fear grows. Japanese company has shed 14% of value since Monday. Investors are grappling w/recent market turbulence. https://t.co/3otwYuCzze pic.twitter.com/mrnBk2VHli — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 9, 2020

Als het al ooit wat wordt? De teleurstelling van dit tijdperk, vind ik: rivaliteit in plaats van samenwerking.

U.S. firms in China increasingly fear soured ties will last for years: survey https://t.co/lu5JI7Ep0i pic.twitter.com/wj3gkxIpmW — Reuters (@Reuters) September 9, 2020

Het wetsvoorstel maakt social media niet langer verantwoordelijk voor wat hun klanten posten:

Republican senators propose reform to key U.S. tech liability shield https://t.co/HzDByYixqh pic.twitter.com/xxxM3s9cpv — Reuters (@Reuters) September 9, 2020

Ieder z'n hobby...

After successfully targeting coal, environmentalists have set their sights on natural gas https://t.co/wqYCrLHbAd — Bloomberg (@business) September 9, 2020

Gelukkig is (kuch) bitcoin zo stabiel, maar zeker interessant dit:

WATCH: A phone trader in Nigeria said #bitcoin transfers have helped him protect his business against the currency devaluation. It is one example of how, in Africa, #crypto is finding the practical use that has largely failed to elsewhere https://t.co/hsYPd34shp via @alexisak pic.twitter.com/r7OhTKCvq3 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 9, 2020

Haha, ja de SNB belegt enorme veel geld in enorm veel aandelen. Dat wordt geen kaas in de fondue, want aandelen doen nu eenmaal wel eens raar:

Swiss National Bank is one of the leading tech investors in the world. 28% of SNB's Equity portfolio is allocated to tech stocks. Swiss CenBank has 17.4mln Apple shares worth $6.3bn or 538k Tesla shares worth $630mln. pic.twitter.com/F6d6E1wmsM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 9, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.