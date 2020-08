BeursVandaag: Technologie dus

Nog geen dividend, dat was ook erg ambitieus met corona, maar Heijmans levert een prima Q2-cijferset af.

Omzet veel meer dan verwacht, het resultaat 2020 wordt gelijk aan 2019, cash omhoog, schulden teruggebracht en geen wilde afschrijvingen: het bedrijf is in control en als aandeelhouder kan u vast wel met dit resultaat leven.

Marktbreed is het vandaag hier om te doen, de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over augustus - de beste duiders van het economische momentum. Aan de dienstensector is te zien dat er weer een lock down gaande is. Japan knarst en piept ook nog altijd.

Maandag is het trouwens vijf jaar geleden dat de AEX out of the blue intradag tot -10% deed op een tegenvallende Chinese PMI. Die is toen meteen opgeheven. Nooit meer gezien.

Het bord kleurt nu aan alle kanten groen na weer fraaie koersen op Wall Street, technologie en de Nasdaq 100 waren weer eens niet te houden. Zie het verschil maar met de S&P 500. De zo bepalende dollar zakt richting 1,19 en de Amerikaanse en de Duitse rentes doen een basispuntje hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met de Adyen-top dat 1,7% van alle aandelen gaat verkopen. Joe Biden is officieel de Democratische presidentskandidaat, maar dat nieuws komt u al overal tegemoet.

07:47 Bouwbedrijf Heijmans komt eerste halfjaar goed door

07:35 Vastgoedfonds NEPI schrapt dividend

20 aug Wall Street met winst de dag uit

20 aug Bayer schikt in VS om anticonceptiemiddel

20 aug 'J&J gaat coronavaccin testen op 60.000 mensen'

20 aug Wall Street poetst verliezen weg

20 aug Uber en Lyft krijgen uitstel voor in dienst nemen chauffeurs

20 aug Bestuurders Adyen verzilveren deel belang

20 aug HAL rondt overname bouwbedrijf Van Wijnen af

20 aug Bouwers stijgen op rood Damrak

Zeg het maar, ik vind dit niet zo raar ruim twee jaar na de beursgang (en dat leuke ritje), maar misschien ziet hier inderdaad iets van timig bij:

Adyen plaatst aandelen van het management via een versnelde bookbuilding procedure.

Nu valt omvang plaatsing nogal mee (1.7% vh totaal), maar het signaal dat hier van uit gaat weegt zwaarder. Net op de dag dat de winstcijfers toch wat tegenvielen en analisten met downgrades komen pic.twitter.com/yLkXVRaG6Q — Leon Hillen (@leonhillen) August 20, 2020

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €940 van €920 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda meet inkoopmanagersindices en opties.

08:00 Heijmans Q2-cijfers

08:00 VK detailhandelsverkopen jul +7,5% MoM

08:30 Duitsland services PMI aug 50,5

09:15 Frankrijk manufacturing PMI aug

09:30 Duitsland manufacturing PMI aug 48,0

09:30 VK manufacturing PMI aug

09:30 VK services PMI aug

10:00 EU manufacturing PMI aug 52,5

10:00 EU services PMI aug 54,0

15:45 VS manufacturing PMI aug 51,5

15:45 VS services PMI aug

16:00 VS verkopen bestaande woningen jul 5,1M

16:00 Optie-expiratie

En dan nog even dit

Bij deze:

Bestaande #koopwoningen waren in juli 7,4 procent duurder dan in juli 2019. De prijsstijging schommelde de afgelopen 4 maanden rond de 7,5 procent. Meer op: https://t.co/kMV5myfLSm pic.twitter.com/2q3imi2LyQ — CBS (@statistiekcbs) August 21, 2020

Scherp:

Interessant voor #Akzo. De #Wuthelam breidt belang in #NipponPaint uit van 39% naar ~60%, via private plaatsing ($12mld). Grootste “cross border deal” in Azië in 2020. Nippon Paint neemt vervolgens de volledige controle over JV van de Aziatische activiteiten van beide bedrijven pic.twitter.com/5jUgfS3x2b — Tom Simonts (@TSimonts) August 21, 2020

Trakteer je op taart, Herna? Netjes!

De Nederlandse postbezorging is van hoge kwaliteit. Aldus dit onderzoek in de FT. Nl nr. 2 na Zwitserland. pic.twitter.com/42hSHxM7rJ — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 21, 2020

De profs weten het beter dan de Fed?

U.S. economic recovery outlook steady even as Wall St touches record: Reuters Poll https://t.co/X9iPcMs5Yz pic.twitter.com/QpZdHWfSR5 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 21, 2020

Toch niet? Altijd wat met deze twee.

Ride-hailing giants Uber and Lyft won a last-minute reprieve when a California appeals court halted an order requiring the two companies to reclassify their drivers as employees. Read more here: https://t.co/MVZo7ChE98 $UBER $LYFT pic.twitter.com/BcgOOWyU8f — Reuters Business (@ReutersBiz) August 21, 2020

Toet toet!

Tesla's soaring stock cracks $2,000 ahead of share split https://t.co/X4ENUR51Me pic.twitter.com/lKr4cPJH2B — Reuters Business (@ReutersBiz) August 21, 2020

Om een idee te geven:

Price to Sales Ratios...



Tesla: 15x

Microsoft: 12x

Facebook: 10x

Netflix: 10x

Apple: 8x

Google: 7x

Amazon: 5x — Charlie Bilello (@charliebilello) August 20, 2020

En anders dit wel:

Tesla-dependent ETF sees record inflow after 24 weeks of gains https://t.co/XrAjlKkdQ6 pic.twitter.com/Lmob3siXQV — Bloomberg Markets (@markets) August 21, 2020

Dit suggereert kapitaalvlucht:

$50 billion of cryptocurrency moved out of China hinting at capital flight against Beijing's rules https://t.co/kBduR3bdVl — CNBC (@CNBC) August 21, 2020

Dé voorkenniszaak:

Why did the Trump administration pick Kodak to help jump start U.S. pharmaceutical manufacturing? Many of the answers lead back to Peter Navarro. https://t.co/gR7zfHx9YN — The Wall Street Journal (@WSJ) August 20, 2020

Hoe meer beren, hoe beter, zei oma vroeger al:

Tot slot:

All trend lines and all indicators and all charts are created by volume and price



It’s not the other way around — S&P Tic (@TicTocTick) August 20, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.