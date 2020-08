-10%! Waarom het toch dik feest is bij Flow Traders

Het kan ook gebeuren dat het het feest is met -10% op het bord. Bij Flow Traders is het heel gezellig vandaag, want dat is liefst €4 ex-dividend. Gecorrigeerd daarvoor doet het fonds nu +1,9%. Toch is Flow Traders geen dividendaandeel. Dividendrendement is één, maar dividendgroei is de veel belangrijker nummer twee.

Flow Traders doet nu 13,4% dividendrendement en hoppetee, die €4 zit in de tas. Het is alleen afwachten wat het de volgende keer wordt. Bij dit handelshuis is dat ieder jaar een verrassing.

Flow Traders is afhankelijk van de markt zelf voor omzet en winst, ofwel van volatiliteit, volume en uitslagen. Die laten zich slecht voorspellen. Ongetwijfeld is er een matrix te maken voor wat het bedrijf gemiddeld verdient en uitkeert (het streven is minstens 50%) in een cyclus, maar ook dat is per definitie tricky.

Nu is Flow Traders een mooie hedge in uw aandelenportefeuille. Zie 2020 maar, het fonds compenseert met dat superdividend bijvoorbeeld mooi ABN Amro, Aegon, ING en Shell die er dit jaar een dividenpotje van maken. Lange beleggers als pensioenfondsen of verzekeraars kunnen er alleen niet mee uit de voeten.

Die baseren hun lange sommen op dividendgroei. Dat is nooit ergens een 100% zekerheidje, maar met bandbreedtes komen ze een eind. Gewoon risicofactoren als standaarddeviaties doorrekenen. Zij zijn denk ik dan ook eerder gecharmeerd van bijvoorbeeld ASML (0,8%) dan van Flow Traders als dividendaandeel.

Het onderstaande plaatje laat denk ik zien waarom. De groei van het ASML-dividend is weergaloos. Daar kunnen die profs mooie toekomstige sommetjes mee maken. En hoe. Mensen die het aandeel tien jaar geleden kochten beuren nu al 10% dividendrendement. U ziet erbij het mooiste dividendfonds dat ik ken.

Deze Dividend Aristocrat verhoogt uit mijn hoofd al meer dan een eeuw lang jaarlijks het dividend. Als alle aandelen zo waren ging de beurs dicht en konden vermogensbeheerders bijna iedereen ontslaan. Hoezo buy en sell? Niemand die ooit nog iets anders hoeft te doen dan buy en hold en dividendcoupons knippen.

En Flow Traders kon dan ook wel sluiten.