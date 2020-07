Uur U Galapagos: en toen?

Update 13:05 uur: Niks te zien (nog)! Vandaag staaat echt aangekondig bij EMA, maar zou het dan 22:00 uur worden? Het forum twijfelt ook al.

(AJK) Om 13:00 uur brengt het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het European Medicines Agency (EMA) een positief of negatief advies uit over het middel filgotinib van Galapagos. Dat is geen definitief ja of nee, maar een zoveelste stap in die lange weg naar goedkeuring.

Op het forum hebben ze het in ieder geval niet meer van de zenuwen, want de koers kan natuurlijk flink gaan wapperen hierop. Doet dat zelfs al vandaag.. Wanneer niet eigenlijk? De grafiek ligt echter niet goed.