Vreemd dat ING juist nu Colgate aan Unies linkt

Dit verhaal is niet nieuw. Het is oud zelfs. De redenen ook. Persoonlijke verzorging geldt als lucratiever dan eten en drinken, vandaar en het wordt vaak geopperd dat Unilever daar het beste een pure play in kan worden. ING stoft vandaag inderdaad een oud beleggersverhaal af.



Dat verbaast mij. Want Colgate-Palmolive is juist nu duurder dan ooit. Op lagere niveaus hapte Unilever al niet, dus waarom nu wel? Er is een nieuwe topman en vrij recentelijk ging die nog dwars tegen een maatregel van zijn voorganger in. Iets met Rotterdam en Londen, dus wie weet.







Dat Colgate-Palmolive zo duur is, is niet gek. Kwaliteit. Het aandeel is een Dividend Aristocrat en heeft sinds 1895 (!) geen enkel dividend gemist. Kortom, wat er ook gebeurt in de wereld, het bedrijf verdient geld voor haar aandeelhouders. En het verhoogt maar en het verhoogt maar.