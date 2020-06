Aandelen net zo duur als in 2000

De stijging van aandelen is gelet op de onderliggende economie overdreven . Zelf houd ik rekening met een enorme klap bij de presentatie van de Q2 2020 cijfers. Veel beleggers zijn dan de maanden april en mei alweer vergeten en dan vallen de cijfers rauw op het dak. Aan de andere kant, de geldpers heeft jaren aan gestaan en het zoekt uiteindelijk rendement. Er is geen alternatief voor een eventueel rendement van aandelen, maar een bubble is het wel.