AEX: 25 kansen

Goeie. Ligt NN nou relatief zo goed, of ASR zo slecht? En moet u nou juist NN of ASR dobbelen?

Nee, maar opvallend is het wel. Hierbij de zelfde grafiek. ASR (rood) en NN (groen) relatief vs MSCI Europe en de Duitse rente (blauw). https://t.co/Kvde3evFDK pic.twitter.com/mFCAZld4Qh — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 6, 2020

Een markt als deze vernietigt, maar schept ook kansen. Ik loop alle AEX fondsen langs en misschien breng ik u op ideeën. Laat ik het zo zeggen: ik vind het zelf jammer dat ik geen cash heb om behalve mijn vaste maandelijkse wereldindex-, AEX- en AMX-aankopen iets extra's te doen. Als is het maar dom bijkopen.

Niet dat ik haast zou hebben, of het überhaupt zou doen, maar ik kijk belangstellend naar bijvoorbeeld Aalberts, Galapagos, ING, NN, Royal Dutch Shell en Unibail. Bij ASML wil ik toch nog even een beuk naar beneden zien, Prosus is misschien een simpel sommetje et cetera. Zeg maar, wie hebt u op de korrel?

Nee, ik beleg niet in individuele aandelen, dat klopt. Strategie. Niettemin is een dosis opportunisme gezond op de beurs en als ik echt een buitenkans zie, dan overweeg ik dat zeker. En het is nu eenmaal dat die zich eerder aandienen in een slechte dan goede markt. OK, mijn vrijblijvende rondje.

Gaat Aalberts soms failliet gelet op de koers? Nee. En dus? Eerlijk gezegd denk ik dat ook bij ABN Amro en ING . Alsof ze weer omvallen lijkt het wel

Wat ligt Ahold Delhaize goed, of blijven Unilever en Heineken juist wat achter?

Adyen volgt redelijk de brede markt

Aegon volgt vooral de Amerikaanse rente. En die daalt. Hard. Met ASR en NN maakt u vanmiddag ook niet de blits op de vrijmibo

Wie verft er nu nog? AkzoNobel ligt heel slecht

ArcelorMittal verliest bijna een derde. En de Chinese staalbedrijven zwemmen weer in de overschotten

ASML lijkt wel een weduwen- & wezen-chipper aan het worden, ligt redelijk stabiel. Zeker voor een chipper

DSM stelt zich aardig defensief op.

Op €250 wilde iedereen in Galapagos en nu, twee weken later, op €180 wil iedereen er uit. Is er iets gebeurd dan? Nee... Toch? We hebben geen persbericht gezien

De ene cyclical is de andere niet: IMCD blijft goed liggen voor een op papier duur cyclisch aandeel

KPN bleef geweldig goed liggen in de najaarscorrectie van 2018. En nu niet. Ik heb geen idee waarom

Philips vind ik teleurstellend presteren gelet op haar core business: medische bullen

Tencent ligt per saldo vlak. Prosus levert per saldo in een maand 10% in. Rekent u op uw sigarendoos verder

Wie neemt er nu nog uitzendkrachten aan en de cyclus gaat ook even vakkundig naar z'n moer. Dat Randstad wordt gedecimeerd verbaast niet

Royal Dutch Shell doet op deze koers 8,7% dividendrendement. De laatste korting dateert van de oorlog, maar zelfs bij halvering beent de index zelf dat niet bij (3,6%). Unibail doet zelfs 10,7%

Niet veel te doen bij het dure, degelijke en defensiefste Wolters Kluwer, maar Relx heeft wel een klap van de molenwiek gehad

Geen tanker die nog aanmeert bij de grote opslagtanks? Juist nu Vopak haar turn-around afrondt. Als dank duikt de koers

Nog even een toevoeging: