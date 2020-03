Brekend, Fed-renteverlaging!

(AJK) Niet één, maar twee kwartjes. De koersen vlogen in eerste instantie omhoog, maar leveren die winst nu in. De markt had al één kwartje en sommigen zelfs twee kwartjes verlaging voor het Fed-rentebesluit van 18 maart ingeprijsd. Kortom, de bank heeft aanwijzingen dat de coronacrisis er in hakt en anticipeert.

Verder zakt de dollar een centje in, maar de rentes doen neit veel. En ABN Amro en ING zijn vooral de sjaak, de verzekeraars (zelfs Aegon nota bene) veel minder.

Uitleg is er om 17:00 uur van de voorzitter in een ingelaste persconferentie, die u hier kunt zien.

De laatste keer dat de Fed de rente spontaan met twee kwartjes verlaagde was in 2008 na de fratsen van ene Jérome Kerviel, een handelaar van Société Générale die ietsie te veel hooi op zijn vork had genomen. Dat moest SocGen afbouwen, de hele markt kieperde in elkaar en daar was de Fed.