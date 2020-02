BeursVandaag: Quick & Dirty

Laatste handelsdag van de maand en de de AEX staat op... -7,7%.

En er lijkt weer een zwik punten op opening verloren te gaan. De futures jammeren weer. Het is de meest quick & dirty sell-off sinds... Nou, kijk maar. Wat een verschil ook met de daling van eind 2018. Toen zakten we langzaam maar gestaag uiteindelijk zo'n 20% weg, nu gaat het met donderend geraas.

Ga maar na. De daling begon pas echt vorige week vrijdag en anderhalve week geleden piekte bij ons de AEX nog op 632,12. En nu dit, ook bij ons:

Uitleg op prangende vragen rondom de eerste coronabesmetting in Nederland: https://t.co/kBsaAYGdpx — NU.nl (@NUnl) February 28, 2020

Wat er aan de hand is, is dat de coronavirus focus verschuift van China - waar de epidemie misschien alweer over haar hoogtepunt heen is - naar de rest van de wereld. Baidu waarschuwt intussen dat ze 13% minder omzet denkt te halen in Q1. Kijk, daar kunnen we mee rekenen en hopelijk volgen er snel meer.

#Coronavirus latest

-Global deaths at 2,858 with 83,048 cases

-New Zealand, Lithuania, Nigeria report first cases

-Singapore ministers to take one-month pay cut during outbreak

-Japan needs $45 billion extra spending to contain virus, PM Abe’s adviser sayshttps://t.co/TX2mosHtKT — Bloomberg (@business) February 28, 2020

Hier is meer. Deze grootbanken denken dat de winsten dit jaar vlak zijn tot 10% kunnen dalen. Dit suggereert dat aandelen nu niet alleen rap dalen, maar ook echt goedkoper worden.

Citigroup, Goldman, JPMorgan slash earnings estimates for stocks https://t.co/3G3iBD1Hgy — Bloomberg (@business) February 28, 2020

Is er nog bedrijfsnieuws? Zeker, ICT heeft de ondankbare taak om vandaag met haar cijfers te moeten komen.

Lieslaarzen aan, de koersen. De stoppen zijn er even helemaal uit. Aandelen in de shredder, volatiliteit richting schuilkelderstanden, olie in de put, vlucht in Amerikaans staatspapier (VS rente minus zeven basispunten op all time low 1,23%), maar gek genoeg is de dollar terug op 1,10 en... goud daalt? Het staat er.

Susses met de handel als u kort speelt, u hoeft u niet te vervelen, maar voor de meeste van ons geldt denk ik: stil zitten als u wordt geschoren. Bij mij gaan vandaag (en op de vierde) weer vaste maandorders uit, dat is in ieder geval met een aantrekkelijke korting vergeleken met een maandje geleden.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:29 Afzetprijzen industrie stijgen

07:17 Nikkei keldert door coronavirus

27 feb Wall Street in vrije val door coronavirus

27 feb Lagarde: nog geen ECB-reactie op coronavirus nodig

27 feb Thyssenkrupp verkoopt liftentak aan investeerders

27 feb Wall Street herstelt licht maar blijft in het rood

27 feb CM.com koopt ticketbedrijf Global Ticket

27 feb Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €875 van €825 (overweight) - Keybanc

KPN: naar €3 van €3,25 - Credit Suisse

Randstad: naar €55 van €58 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met inflatie en werkloosheid uit Duitsland en de inkoopmanagersindex uit Chicago:

00:30 Japan inflatie CPI feb

00:30 Japan werkloosheidspercentage 2,2%

00:50 Japan industriële productie jan 0,2% MoM

08:00 ICT Group Q4-cijfers

08:00 Bekaert Q4-cijfers

08:00 Ackermans & Van Haaren Q4-cijfers

08:00 Basf Q4-cijfers

08:45 Frankrijk BBP Q4 (laatste herziening) -0,1% QoQ

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage feb 5,0%

14:00 Duitsland inflatie CPI feb 0,3% MoM

14:30 VS persoonlijke uitgaven jan 0,3% MoM

15:45 VS Chicago PMI feb 45,3

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan feb 100,9

En dan nog even dit

13% minder omzet, zegt Baidu dus.

Baidu says first-quarter revenue may tumble as coronavirus takes toll on business, advertising https://t.co/qsyTtKAm5u pic.twitter.com/a3bYH5YWmJ — Reuters (@Reuters) February 28, 2020

-10,5% nabeurs....

Beyond Meat said its fourth-quarter sales tripled but shares fell in after-hours trading as the company missed earnings expectations and announced that its executive chairman will resign https://t.co/73aKufGKYw pic.twitter.com/DrMbib5Ibl — Reuters (@Reuters) February 28, 2020

Zo dus:

S&P 500 down 11.69% in the last 5 trading days, largest 5-day decline since August 2011. Before that you have to go back to November 2008 to find a larger decline than the past 5 days. $SPX pic.twitter.com/U4ZEbQfhox — Charlie Bilello (@charliebilello) February 27, 2020

Idem dito eind 2018:

S&P 500: -12.3% from its high 8 days ago, the 26th correction >5% since the March 2009 low. They all seemed like the end of the world at the time. $SPX pic.twitter.com/ZKVtkvdP9A — Charlie Bilello (@charliebilello) February 27, 2020

Dit heet nou pas echt een vlucht in veilig:

Er zijn er meer die met open mond toekijken:

Here’s what traders said the sell-off was like at their firms https://t.co/vFtz86mg2p — Bloomberg (@business) February 27, 2020

En hier hoeft u dan weer niet raar van op te kijken:

From @Breakingviews: Every pandemic in the last century was either immediately followed by a recession or happened during an existing recession. How hard will coronavirus hit the economy? pic.twitter.com/zBxFbOuEWc — Reuters Business (@ReutersBiz) February 27, 2020

Moet ook wel, want productiever en dividenderiger gaat het spul nooit worden:

History shows gold’s rally may only just be getting started https://t.co/L3yWdaaicF — Bloomberg (@business) February 27, 2020

Ook dat nog:

Britain is on a collision course with the European Union over trade talks, with the UK government saying it was ready to walk away if ‘good progress’ is not made by June https://t.co/mVlLrm0mkY pic.twitter.com/KzXN7hbapb — Reuters (@Reuters) February 28, 2020

