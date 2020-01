De Takeaway headlines rollen net binnen, het bedrijf vraagt een week uitstel voor de notering van Just Eat Takweay.

Het bedrijf rekent blijkbaar op een quick & dirty onderzoek - op 6 februari is er een gesprek - van Britse toezichthouder CMA, dat haar gisteravond nog zo rauw op haar dak viel. Het bedrijf zegt tevens dat 90% van de Just Eat aandelen al is aangemeld. Keffertje Cat Rock (5,1% belang) meldt zich ook al tussen de schuifdeuren.

Dan is er ook nog dit opmerkelijke bericht, waaraan nog het meest opmerkelijke is dat Van Oord en DEME worden genoemd en niet Boskalis? Met een 40,9% belang mag u dat een HALve dochter noemen. Wel een goed verhaal dit zo met ASML en China, maar denk toch aan eigenbelang en niet liefdadigheid.

Nog meer, Altice wil haar kapitaalstructuur - lees: schuldenberg - simplificeren:

Van de polder naar de hele bol, wereldgezondheidsorganisatie WHO roept nog niet de noodtoestand uit over het coronavirus. Intussen meldt China deze cijfers, ofwel 830 zieken en als 25 doden. Vandaag gaat de week lange Chinese nieuwjaarsviering al in en het is afwachten of en wat Beijing dit weekend beslist.

Want met de jaarwisseling gaat het letterlijk het halve land op reis naar familie. Komen er restricties of verboden?

China confirms 830 coronavirus cases, with 25 deaths https://t.co/l1bvp4WCKh pic.twitter.com/sl7GSD03Bw — Reuters (@Reuters) January 24, 2020

Goed nieuws voor de chip-fans, Intel deed nabeurs Wall Street +5,7% op jaarcijfers en outlook 2020. Het bedrijf rekent dit jaar op een turnaround. Comcast hield het op +0,2% op cijfers voor de geïnteresseerden. U ziet de koersen pruttelen, die poetsen de verliezen van gisteren zo weer uit. Alles beweegt precies andersom.

De Duitse rente stijgt twee basispunten en de Amerikaanse ligt stil. Opgelet vandaag, er zijn geen bedrijfscijfers, maar wel de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices januari uit onder meer VS en Duitsland. De Japanse waren vannacht al beter dan verwacht.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:02 Altice versimpelt kapitaalstructuur

07:55 Broadcom sluit miljardendeals met Apple

07:46 Telecomfusie in Verenigde Staten zit Ericsson dwars

07:17 Nikkei sluit week licht hoger af

07:07 Japanse inflatie loopt licht op

06:42 'Consortium met HAL kijkt naar scheepsbouwer IHC'

23 jan Chipconcern Intel sluit jaar af met records

23 jan Galapagos promoveert Manto tot commercieel directeur

23 jan Kleine uitslagen op Wall Street

23 jan 'Bayer wil Roundup-affaire schikken voor 10 miljard dollar'

23 jan Carrefour kampt met dalende verkopen in België

23 jan Verliezen op Wall Street

23 jan Britse megadeal Takeaway loopt mogelijk vertraging op

23 jan Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

Analistenadvies luidt als volgt met een verhoging voor Unilever:

Philips: naar €44,20 van €39,40 - JP Morgan

Unilever: naar buy van hold en naar €59 van €53 - Jefferies

Euronext: naar €98 van €86 - Citigroup

Euronext: naar €81,30 van €78,45 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts en bij Takeaway lopen ze op naar 16,8%:

De agenda met inkoopmanagersindices, let vooral op Duitsland en de VS. Die uit Japan (49,3 industrie en 52,1 diensten) zijn een stuk beter dan vorige maand. De inflatie is daar in de prik op 0,7%.

00:30 Japan kerninflatie dec 0,7%

09:15 Frankrijk manufacturing flash PMI jan 50,6

09:15 Frankrijk services flash PMI jan 52,1

09:30 Duitsland manufacturing flash PMI jan 44,5

09:30 Duitsland services flash PMI jan 53,1

10:00 EU manufacturing Flash PMI jan 46,8

10:00 EU services flash PMI jan 52,9

10:30 VK manufacturing flash PMI jan 48,8

10:30 VK flash services PMI jan 50,8

15:45 VS Markit flash manufacturing PMI jan

15:45 VS services Flash PMI jan

En dan nog even dit

Voor wie het nog wil nalezen in De Tijd:

Belgisch-Nederlands front tegen Chinese overname scheepsbouwer https://t.co/hnZtwP8bAW — De Tijd (@tijd) January 24, 2020

Of in FD:

Nederlands-Belgisch consortium wil Chinezen buiten de deur houden bij scheepsbouwer IHC:https://t.co/mVaPeAn2qi pic.twitter.com/ziG973MYkC — FD Nieuws (@FD_Nieuws) January 24, 2020

Hier Intel:

Intel signals 2020 will be a turnaround year for chip industry leader https://t.co/mBFgm42FBz pic.twitter.com/LrSoMTzPbV — Reuters (@Reuters) January 24, 2020

Slecht nieuws voor Chrysler en Suzuki. Intussen is het echt niet normaal hoeveel Tesla's er hier in Amsterdam rondrijden. Echt opvallend.

Fiat Chrysler and Suzuki car models could face a ban on sales in Europe after automakers were found to have broken emission rules https://t.co/CSRYX7CrIf pic.twitter.com/kbvGKUUoOK — Reuters (@Reuters) January 24, 2020

Het is gewoon een rotvirus:

The coronavirus is more difficult to contain than other pandemics because those infected may not get a fever https://t.co/IpGemk6sKI — Bloomberg (@business) January 24, 2020

De slachtoffers zijn overwegend ouder, maar er zit ook een jochie van tien tussen:

Here's what we know about the patients who died from coronavirus in Hubei province, China https://t.co/nQG4vc0wJc pic.twitter.com/TWungigQzn — Bloomberg (@business) January 24, 2020

Peak globalization? Wellicht.

We asked 100 people economists, business leaders, and other expert if we've reached peak globalization https://t.co/Kk4PLiDZad — Bloomberg (@business) January 24, 2020

Om het er nog maar in te wrijven: niemand die het er gisteren over had, maar de ECB koopt maandelijks voor €10 miljard door en ook de anderen centrale banken laten zich niet onbetuigd. Onder wat voor noemer dan ook. De SNB heeft zelfs voor CHF100 miljard aan aandelen.

#QE or not, but central banks are blowing up their balance sheet even further this year. #monetarymadness pic.twitter.com/pmTdePxxud — jeroen blokland (@jsblokland) January 23, 2020

Inderdaad, George Soros:

Now even the greatest of the capitalists is talking about "climate emergency." Soros warns of increasing danger to world from global warming, Trump, Xi, Facebook. The man who broke Bank of England pledges $1bn to create global university network. https://t.co/rmThdjd8Hs via @welt pic.twitter.com/oPZlvPzaFV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 24, 2020

Tot slot, de SEC never sleeps:

U.S. prosecutors are starting to build cases against traders suspected of manipulating markets as long as a decade ago https://t.co/4Fjc61DEy2 — Bloomberg (@business) January 24, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.