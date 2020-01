BeursVandaag: Alles tegelijk

ASML doet het weer, misschien dat alleen de marges wat tegenvallen. Verder ziet het bedrijf marktherstel (in geheugen) en is de aandeelhouder koning met dikke dividendverhoging en aandeleninkoop. Ik zie niet zo snel iets over China.

Corné van Zeijl s ook door met een reactie:

Een enorme buyback van ASML a eur 6 mld. Maar sommige analisten hadden op meer gerekend. Ook de winstmarge voorutizichten voor Q1 zijn wat onder de verwachtingen. Dividend wel hoger dan verwacht.

Mark Langeveld kom ik ook tegen:

ASML 2019Q4 results OK, but 2020Q1 guide a touch light imho, especially on gross and EBIT margins. EUV ramp 2020 (35) and 2021 (45-50) is positive, as is memory capex recovery, share buyback of €6bn and that 20H2 > 2020H1

Tot zo ver de eerste indruk van de jaarcijfers ASML, ofwel 18% van het AEX indexgewicht. Gisteravond nabeurs VS kwamen Netflix (+2,2%) en IBM (+3,8%) door met cijfers. De eerste had weer prachtcijfers, ondanks meer concurrentie, maar de outlook is wat mager, oordeelde de markt. Hier is mijn korte update.

Misschien een zwart kuikentje, zeker nog geen zwarte zwaan, maar het coronavirus verspreidt zich. Nu ook in de VS. Er zijn helaas intussen zes doden. Dit kan korte termijn marktimpact gaan hebben.Voorbeeldje: Goldman Sachs denkt dat er wel $3 van de olieprijs af kan. Reuters vertelt u meer.

Factbox: How a virus impacts the economy and markets https://t.co/fyrEVWfNsJ pic.twitter.com/oDxxI6Bpyw — Reuters (@Reuters) January 22, 2020

Aan de koersen leest u nu geen virusangst af, de verliezen van gisteren worden weggepoetst. Aandelen dan, commodities zakken. De Amerikaanse rente stijgt twee en de Duitse één basispunt. de AEX future blijft iets achter bij de rest: ASML? Prosus? Unilever? Dat is gokken, ik durf mijn vingers er niet aan te branden.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren: moeder Naspers verkoopt 22 miljoen aandelen Prosus voor €67,50 per stuk, volgens de bookmaker. Dat scheelt €3,37 met de slotkoers gisteren reken ik maar even braaf uit. Volgens Nielsen bleef het marktaandeel Albert Heijn stabiel in 2019.

Analistenadvies luidt als volgt met een verlaging voor FC Rotjeknor?! Ja, een downgrade voor Unilever:

Adyen: naar €740 van €670 - Berenberg

Unilever: naar hold van buy en naar €55 van €60 - Berenberg

Prosus: naar €71 van €67 = HSBC

Air France-KLM: naar €10,40 van €9,40 - Barclays

De agenda spreekt voor zich:

06:30 Nederland consumentenvertrouwen jan

08:00 ASML Q4-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q4-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen dec 5,42M

18:00 Hal Trust: intrinsieke waarde Q4

22:00 Texas Instruments Q4-cijfers

En dan nog even dit

Zijwaarts consumentenvertrouwen: we willen eens echt wat in de portemonnee merken, of is dat mijn bias?

Het #consumentenvertrouwen was in januari nagenoeg gelijk aan een maand eerder. Lees meer op https://t.co/l8dB1HCplA pic.twitter.com/bMCWS4QQta — CBS (@statistiekcbs) January 22, 2020

Meteen ook maar de consumentenbestedingen, hoewel dit wel een heel oud cijfer is.

Consumenten hebben in november ruim 1% meer besteed dan in november 2018. Ze gaven onder andere meer uit aan personenauto’s.https://t.co/wHZ81YItEA pic.twitter.com/TtHwe8yhyf — CBS (@statistiekcbs) January 22, 2020

Netflix, maar dan voor de streaming kijkers:

Netflix added 8.76 million paid global subscribers in the fourth quarter, boosted by strong releases that included a new season of royal drama 'The Crown' and two films that earned Oscar nominations for 'Best Picture' https://t.co/y2Uf7fU0U4 pic.twitter.com/1IPlu9Imjv — Reuters (@Reuters) January 22, 2020

Apple TSMC dus, da's indirect ook weer goed voor ASML, via-via ook weer voor ASMI en Besi en ach, wie niet uiteindelijk?

Apple is raising TSMC chip orders to meet strong iPhone demand https://t.co/3e3Drvlktc — Bloomberg Markets (@markets) January 22, 2020

Zo, Vale:

Fabio Schvartsman, the former chief executive of mining giant Vale SA, and 15 other people have been charged with homicide for a dam disaster in Brazil last year that killed more than 250 people https://t.co/yZ74D1TRVO pic.twitter.com/484xo3lDs2 — Reuters (@Reuters) January 22, 2020

De volgende:

Jeroen heet weer veel mooie grafieken, ik pik deze green shoot er uit. Korea dus.

#SouthKorea's economy grew 1.2% in the final quarter of 2019, much faster than expected, fastest pace since Q3 2017. #GDP pic.twitter.com/4awgJGxLhD — jeroen blokland (@jsblokland) January 22, 2020

Dit zei Ray twee jaar geleden ook en toen ging ie, of zat ie al, zelf voor dik €20 miljard short Euro Stoxx 50 fondsen.

Founder of world’s largest hedge fund says ‘cash is trash’ as the Dow soars to records. Ray Dalio says at #WEF20 investors should be buying this market, rather than seeking safety in cash. https://t.co/2Wb1bJRXM3 pic.twitter.com/biiC22UEAZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 21, 2020

Nog één ding, SA zou de telefoon van Amazon CO Jeff Bezos hebben gehacked, Het land ontkent en de koers reageerde niet.

Revealed: the Saudi heir and the alleged plot to undermine Jeff Bezos https://t.co/8Bz0vowWMb — The Guardian (@guardian) January 21, 2020

