Liveblog: Schrik

Update 10:55 uur: Niemand, maar dan ook niemand houdt meer van DB

Wacht even, Bloomberg spot niet één, maar dan ook niet één analist meer die Deutsche Bank op kopen heeft staan?

Deutsche Bank has zero buy recommendations for the first time since Bloomberg started collecting the information.



Morningstar's Kammer pulled the last one recently and Bankhaus Lampe's Smith stopped covering the bank last year pic.twitter.com/ukXyywKFmG — Steven Arons (@StevenArons) January 20, 2020

Ik duik meteen in Reuters om te zien... Inderdaad, niet één buy. U zou ze er bijna van kopen. Is eigenlijk best wel een leuke dobbel. Wie durft?

Update 10:35 uur: Heineken kater Vietnam

Is dit de reden dat Heineken zo daalt?

Dat lijkt me op het eerste gezicht een beetje overdreven. Het concern vermeldt in haar rapportages niet specifiek omzetpercentage in Vietnam. De koersreactie van nu -4% is op papier alleen gerechtvaardigd als in heel Azië de verkopen met een kwart kelderen? Verkeerde bericht op verkeerde moment dus.

Update 10:15 uur: Nout Wellink getuigt over DSB

Voor de liefhebbers en geïnteresseerden: oud DNB-president Nout Wellink getuigt nu onder ede voor de rechter over zijn en de rol van de bank tijdens de ondergang van DSB Bank in 2009. DFT-verslaggever Wouter van Bergen is ter plekke en tweet er over.

verhoor Nout Wellink (76), oud president DNB als getuige in DSB zaak gaat van start. Scheringa is zelf aanwezig, en ook echtgenote Baukje. Scheringa’s advocaat is Geert-Jan Knoops — Wouter van Bergen (@woutervanbergen) January 21, 2020

Update 10:00 uur: Jack Strikes Again!

Subliem dit. Dit zijn gewoon twee gouden alinea's:

De wegen van Jacko waren ook in 2019 weer onnavolgbaar. Een gouden greep als Galapagos werd afgewisseld met een zinloze actie als het kopen van Wessanen waar al een bod op lag, om ze maanden later zo goed als onveranderd weer van de hand te doen.



Van juli tot en met september kieperde Jacko ook nog eens zijn laatste gekochte aandeel direct weer uit portefeuille. Wispelturig gedrag dat je een gemiddelde privébelegger nooit zou aanraden. De beursgorilla doet het gewoon en komt er mee weg.

Ja, het gaat inderdaad over het onwaarschijnlijke beursfenomeen Jacko de Beursgorilla. Er zijn hééél weinig beleggers die vijftien van de twintig... Sta gerust paf, of klap weloverwogen achterover. Het mag. Lees, lach, huil, huiver en klik op het plaatje voor hele verhaal op - waar anders? - Beursgorilla.nl.

Niet zo moeilijk, toch? Vraag is waarom nooit iemand op het idee is gekomen een fonds of tracker - werktitel: Wacko Jacko AEX Tsjakka Fund of ETF - in de markt te zetten. Het antwoord is simpel: dat is de goden verzoeken en dan zult u net zien dat de magie en outperformance van Jacko meteen tot het verleden behoren.

Laten we er daarom zo maar van genieten. Beter gezegd: Jacko houdt ons op de beurs, waar nederig- en bescheidenheid schaarse goederen zijn, állemaal, maar dan ook állemaal een heerlijk relativerende spiegel voor. Met ons geleuter en gebral de hele dag.

Update 09:30 uur: Schrik

Op 16 april 2003 maakte de wereldgezondheidsorganisatie WHO officieel het SARS-virus bekend, een voorloper van het coronavirus. Ik pak de AEX van die dag - 288, laat dat even doordringen - en dat decennium er bij. Uiteindelijk niks te zien. De index was net gedraaid na een bear market van bijna drie jaar.

Die herinner ik mij nog goed, het was slopend zo lang als het duurder. Die van 2008-2009 was meer quick & dirty. Liever geen van beide, maar als ik mag kiezen van Mr. Market, dan liever de laatste. Terug naar de waan van dag: het coronavirus moet uit de hand lopen wil het serieus schade aanrichten. Nu is het schrik.

Als er al markt impact is. Een daling van 1% is namelijk niks bijzonders en hoort bij het meubilair van de beurs. Vergeten we wel eens in deze laagvliegendevolatiele jaren.

Gauw even het Damrak bij langs:

Galapagos neemt de rol van defensial van Heineken over? Ik kan niet vinden waarom de op papier risicovolle biofarmaceut stijgt en de theoretische veilige havenbierbrouwer daalt. Ziet er uit al een up- en downgrade

Op zo'n dag hebt u liever geen cyclische en financiële aandelen, helemaal als in Zurich UBS -5,8% op teleurstellende jaarcijfers doet

Volatiliteit +10%, ofwel Flow Traders kan eindelijk weer eens adem halen

Pharming gaat lekker op dat EMA nieuws

De schade bij de dalers in de AMX valt mij nog mee. Vorig jaar stond er een min met een twee of een drie voor de komma bij AEX -1%

Dit zijn de adviezen vandaag. Deutsche Bank staat weer eens voor aap met haar ArcelorMittal advies, maar ik kan mee voorstellen dat u met die dikke min op het bord daar even niet de humor van in ziet.

ArcelorMittal: naar €19 van €18,50 - JP Morgan

Altice: naar €9,50 van €8 - Deutsche Bank

Fagron: naar €19,50 van €18,50 (hold) = ING

Marel: naar €5,10 van €5,50 - Citigroup

Geklokt om 09:30 uur: