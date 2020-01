BeursVandaag: Het gaat hard

Als het loopt als een eend, lijkt op een eend en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk ook een eend. De recente berg aan liquiditeit die de Verenigde Staten in de markten pompt mogen we geen nieuwe kwantitatieve verruiming noemen, maar het effect is identiek. Welkom bij de Repo Rally: party like it’s 1999.Drie maanden geleden kondigde de Amerikaanse centrale bank aan dat ze weer obligaties gingen opkopen. Bij de persconferentie werd meerdere keren gesteld dat dit geen nieuwe kwantitatieve verruiming was, maar dat de maatregel alleen diende ter ondersteuning van de repomarkt. Welke markt? Repo. Bij velen onbekend, maar cruciaal voor het functioneren van het bancaire systeem.De simpelste uitleg is dat de repomarkt de lijm is die het bankensysteem bijeen houdt. Een repo is een kortlopende lening, vaak slechts voor een nacht. Liquiditeit op hele korte termijn, waarbij obligaties onderpand zijn. In september schoot de rente, die op dagbasis wordt berekend, fors omhoog. Er was een tekort aan liquiditeit. Alle alarmbellen gaan af: central bank to the rescue.De balans van de Amerikaanse centrale bank is weer ruim 10% ($400 miljard) gegroeid in drie maanden tijd. Dit is de snelste toename ooit en het einde is nog niet in zicht. U zocht nog een reden waarom financiële markten aan het feestvieren zijn? Voilà. Gratis geld!De situatie is niet makkelijk te keren omdat het onderliggende probleem structureel is. De repomarkt is in de Verenigde Staten nog net zo groot als veertig jaar geleden. Banken lijken veel reserves te hebben, maar ze kunnen die niet vrijelijk gebruiken. Er is een bak regelgeving over ze uitgestort. Tja, van strengere regels krijg je soms schokken. Als oplossing pompt de centrale bank dan extra reserves de sector in. Uitlenen maar.Nu mag u raden. Wanneer begonnen centrale banken met deze injecties? En wat deden de financiële markten sinds oktober? Ik zie op zijn minst correlatie. Maar ook een causaal verband. Aandelenkoersen die door het dak gingen? De Nasdaq op records? Een complete bullmarkt op testosteron. Terugkijkend weten we hoe dat afloopt: met een kater. Later. Eerst het feest.Roelof Salomons is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies. Reageren? Mail naar vragen@dft.nl