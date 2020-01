BeursVandaag: Fase II-seizoen

Ik vraag me oprecht af na al die record hoogtes hoeeveel geld mensen nog hebben om te kunnen beleggen?



Er is de laatste jaren zoveel geld geleend door institutionele beleggers, hedge funds en particuliere beleggers en dat is allemaal op de aandelen beurzen terecht gekomen. Er komt een moment dat deze leningen afgelost moeten worden en dus ontrokken worden van de beurzen.



Trump en zijn Wall Street vrienden hebben de wereld voor de gek gehouden door de merikaanse beurzen met geleend geld kunstmatig omhoog te jagen.



ALs Trump afgezet wordt als dat uberhaupt lukt dan zien je deze beurzen in elkaar zakken.



Ik vind het echt onvoorstel dat beleggers anno 2020 niet door hebben dat de aandelen beurzen kunstmatig gemanipuleerd zijn met geleend geld net zoals in 1929 en 2008.



Maakt hebzucht echt blind en doof? Het lijkt er wel op.



Succes allemaal door de waanzinnige euforie op de beurzen vrees ik het ergste en ga ik zeker een keer gelijk krijgen de vraag is alleen wanneer? Vandaag, morgen of volgende week?



Deze kunstmatige manipulatei kan niet eeuwig doorgaan de politici en anders Jan de gewone man gaan zich afvagen waar al die geld op de aandelen beurzen vandaan komen?



Wellicht een kans voor de politiek om nieuwe belastingen te heffen op belegd vermogen op de beurzen?