Liveblog: Prosus vs Takeaway - en hoe!

Update 16:30 uur: Prosus verhoogt bod op JE

Zo meer. Zie bericht hieronder, pikant dat Prosus Takeaway ook al uit AEX stoot. Of...? Zeg het maar, het kan alle kanten en vliegt nu alle kanten uit.

En u ziet aan de headlines dat #Takeaway al klaar zat... — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 19, 2019

Update 14:15 uur: Nikkei 225?!

Ik zit met mijn data te fröbelen en ik val echt van mijn stoel. Ondanks dat de Nikkei 225 op de kop af 30 jaar niks doet, valt de vergelijking met de Dow Jones... Nou, kijk maar. Knijp in mijn arm, klopt dit? Heb ik geen datafout? En anders is dit weer typisch een gevalletje always expect the unexpected op de beurs.

Ik heb helaas niet herbelegd, maar wel logaritmisch. Dolle boel daar op beurs Tokio in jaren tachtig, zo te zien #Nikkei225 #DowJones pic.twitter.com/uyN2BJcLGu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 19, 2019

Update 10:00 uur: Advies ASMI en Flow Traders

KBC ziet nog meer muziek in ASMI en UBS verwacht volgend jaar weer niet zo veel volatiliteit op de markten? Downgrade Flow Traders.

19 Dec - 08:52:43 [RTRS] - ASMI : KBC SECURITIES RAISES TARGET PRICE TO EUR 110.00 FROM EUR 90.00; RATING HOLD

19 Dec - 09:47:15 [RTRS] - FLOW TRADERS NV FLOW.AS: UBS CUTS TO NEUTRAL FROM BUY CUTS TARGET PRICE TO EUR 22 FROM EUR 25.50

Update 09:35 uur: Renteverhoging!

Dat de Zweedse Balletjes bij Ikea vandaag extra lekker mogen smaken, de Riksbank verhoogt pardoes de rente en wel van -0,25% naar 0,00%. Ja, verhóógt voor de jongeren onder ons, dat kán dus echt. Het is in de prik, want het was de algehele marktverwachting. Kroon verzwakt al hele jaar, mede vandaar?

Er is een Europese renteverhoging, Zweden gaat van -0,25% naar null, komma null null #AEX



19 Dec - 09:30:39 [RTRS] - SWEDISH C. BANK RAISES KEY RATE TO 0.00% VS FORECAST OF HIKE TO 0.00% IN REUTERS POLL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 19, 2019

Het is al de tweede verhoging, want een jaar geleden gingen de Zweden al van -0,50% naar -0,25%. Zie hier het plaatje.

#Sweden ends Sub-ZERO experiment: Riksbank raises repo rate to 0.0% from -0.25%. pic.twitter.com/at9x4UsVMO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 19, 2019

Update 09:30 uur: Pruximos

Aangezien Proximus-CEO's het niet zo nauw nemen met nauwkeurigheid, voel ik me ook niet zo geroepen de naam van het bedrijf precies goed te schrijven. Vandaar de kop boven dit stukje. Eerst was er dit jaar Dominique Leroy die in eigen aandeel zat te handelen toen ze naar KPN zou gaan (en dus niet ging) en nu weer dit.

CV pimpen, kuch. We zien wel of de nieuwe CEO hier al dan niet op hangt. Als ik Proximusklant was - er zijn veel Vlaamse lezers bij ons op de site - zou ik mijn rekening drie keer nalezen én narekenen. Het gaat bij Proximus wel erg met de Franse Slag, zoals wij Calvinistische Nederlanders dat noemen.