Dat we weer even weten dat er risico in der markt zit. Altijd. Zoiets?

Nee, een handelsverdrag van de VS met misschien wel de hele wereld is zeker nog geen appeltje-eitje, de recessiedreiging is misschien minder groot maar is er nog wel, de koersen lopen dan wel op, maar de winsten nog niet en een eindejaarsrally is een statistisch fenomeen en zeker geen recht.

Dat is denk ik de les van gisteren. Schrikken, die plotselinge sell-off. Intussen is er niet zoveel nieuws bijgekomen, of het moet zijn dat het handelstarieven regent. VS nu ook contra EU en Frankrijk. Verder laat Australië de rente onveranderd.

-Asian stocks slump

-Yen holds most of its gains

-Trump slaps steel tariffs on Brazil, Argentina

-U.S. manufacturing data disappoints

-Oil riseshttps://t.co/hUS0EcpMlx pic.twitter.com/TbEruURRn8 — Bloomberg (@business) December 3, 2019

Toch nog even over die handelsoorlog, want de sfeer wordt er niet beter op. Eigenlijk is er al sinds mei impasse en misschien moet u ook meer over een scenario nadenken dat dit nog lang zo blijft.

China hints a U.S. blacklist of "unreliable entities" is imminent, signaling that trade talks are under threat https://t.co/sqAGvlitJx — Bloomberg (@business) December 3, 2019

Randstad wil volgend jaar €120 miljoen kosten besparen en dat is zo'n beetje het Nederlandse bedrijfsnieuws wel vandaag. Er zijn nog geen adviezen. Ook dat is december, normaal gesproken is er steeds minder te doen. Intussen herstellen de koersen iets - de sell-off was vooral in Europa - maar daarmee is ook alles gezegd.

De Duitse en Amerikaanse rentes lopen nu een basispuntje op.

Laatste Takeaway-Prosus-en-Just-Eatnieuws nog even, maar dit had u met uw boerenverstand ook al bedacht.

En dan nog even dit

Cyber Monday is het nieuwe Black Friday:

Estimates from Adobe Analytics predicted that some $72.1 billion has been spent online in the past month, with #CyberMonday now traditionally the U.S. economy's biggest internet shopping day https://t.co/fC8jrl9ipo pic.twitter.com/tfwyyuByFR — Reuters (@Reuters) December 3, 2019

Oog om oog...

U.S. vows 100% tariffs on French Champagne, cheese, handbags over digital tax https://t.co/JhUCpmz7Y2 pic.twitter.com/McufHROoQl — Reuters (@Reuters) December 3, 2019

Franse frietjes daarentegen :-)

The U.S. is bracing for a possible French fry shortage https://t.co/LQhNwWz6HN — Bloomberg (@business) December 3, 2019

Wat is dit?

Automatische indekkingstool uit proeftuin Rabo sluit meer klanten aan ... https://t.co/9LKpaAgPc3 — Rutger Betlem (@betlem) December 3, 2019

ForFarmers natuurlijk, maar u wordt niet zo heel veel wijzer:

Het kabinet verwacht dat ander veevoer de stikstofneerslag sterk zal verminderen. Hoe dan? En wat kost dat? Drie fabrikanten aan het woord. https://t.co/k8Fhjvyd8i pic.twitter.com/Hs5ZJ9Wrd4 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) December 3, 2019

De koersen zijn dit jaar dan weer niet 6% gedaald...

With 97% of companies reported, S&P 500 GAAP earnings down 6% over the past year, largest decline since Q4 2015. $SPX pic.twitter.com/W4Onxczxv5 — Charlie Bilello (@charliebilello) December 2, 2019

Wie zegt u, Opec?

Over the last decade or so, #OPEC’s share of global #oil production has dropped by almost 10% to ‘just’ 34%. M pic.twitter.com/cG063DQM6n — jeroen blokland (@jsblokland) December 2, 2019

Plaatje erbij:

Oil holds gain as OPEC crude production slips before meeting https://t.co/BrjmKRLtOR pic.twitter.com/ZDk1iZluXR — Bloomberg (@business) December 3, 2019

Zo!

Facebook has announced a new tool that lets the social media users to directly transfer photos and videos to other services, starting with Google Photos https://t.co/NoIbCNAg7p pic.twitter.com/u2O1uaXppc — Reuters (@Reuters) December 3, 2019

Wacht even, Facebook waarschuwt wie?!

Facebook warns EU regulators seeking data access about privacy, liability risks https://t.co/UuOgFzUeFK pic.twitter.com/HeHNkTSc4z — Reuters (@Reuters) December 3, 2019

Welja, de vorige 438.504 pakketten sinds 1989 hadden tenslotte ook niet het gewenste effect:

Japan preparing $120 billion stimulus package as recession risks grow https://t.co/IWICFuPtmj pic.twitter.com/IS4xiTG9L2 — Reuters (@Reuters) December 3, 2019

Tot slot, opmerkelijk gisteren. Want én uit de aandelen én uit de obligaties. En flink ook:

Global bond markets steady from a heavy sell-off https://t.co/joSvpNQbSY pic.twitter.com/h7HCz6qBMz — Bloomberg (@business) December 3, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.