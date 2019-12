Liveblog: Wat een dráái

Update 16:30 uur: wat. Een. Beweging.

Voor wie sinds vanochtend niet meer naar de koersen keek en zich nu een hoedje schrikt. Gaat lekker zette ik nog boven mijn fondsenrondje. Kan verkeren, nu niet meer dus.

"Risk happens fast", heet het op beurs. Vandaag is mooi voorbeeld. Twaalfuurtje was nog mooie plus op #AEX 600, maar paar handelsoorlog tweetjes Trump en slechte VS data verder staat er nu -1,5% pic.twitter.com/hl6HQVKfiv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 2, 2019

Dit is nog maar het halve verhaal. Houd u vast:

De AAA-rentes stijgen zes (VS) tot acht (!) basispunten (Duitsdland en Nederland)

De dollar verliest 0,7 cent

De volatiliteit klapt 20% omhoog

Update 16:05 uur: ISM Index

Oeps, de ISM Manufacturing indeex valt tegen. De koersen bewegen zich meteen richting de uitgang: risk-off. En zo beleven we een reversal day uit het boekje.

Update 14:50 uur: Intussen bij het Duitse spaargeld...

Het staat er echt. Duitsers die hun spaargeld bij Franse en Italiaanse banken parkeren. Grappen onder in de comments en de risico's ontdekken we ooit wellicht eens. Merk ook op dat wij Nederlands... #juist. Wij zoeken ons heil ook elders. Tip: doe dat in de EU. Niet op IJsland ofzo, om een dwarsstraat te noemen.

Bloomberg:

Update 14:30 uur: Handelsoorlog deel zoveel

Nee, het waait niet zomaar over. Wat heet, de koersen dalen steeds meer.

.....Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen - Fed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

De Amerikaanse president geeft de handelsoorlog mnaar weer eens een zwengel en de mooie winsten van vanochtend zijn vetdwenen. President Donald Trump doet dit vaker om een nabij toppen, al vanaf de start van de handelsoorlog bijna twee jaar terug. Ik gok meteen op een mooie ISM Index om 16:00 uur :-)

Alles is mogelijk op het geopolitieke schaakbord, want China kan er ook wat van? Dat verbaast deze dag met ruim meevallende inkoopmanagersindices, juist nu andere data uit het land weer leek te verslechteren.

#AEXID Forse verzwakking, alles onder druk. Even aanzien maar... Alle posities strak bewaken./ pic.twitter.com/xDUGQfhGTJ — Nico PR Bakker/BNPP Markets NL (@TheDailyTurbo) December 2, 2019

Update 13:15 uur: Deutsche Bank zegt

U voelt uw linker grote teennagel wellicht ook kriebelen en dat doet ie ook bij Deutsche Bank. De date van de laatste tijd, hoe pril en kwetsbaar nog, duidt hier inderdaad op.

The global economy is ‘bottoming out’ and that’s good news for stocks, says Deutsche Bank https://t.co/uuq5WaT64m — MarketWatch (@MarketWatch) December 2, 2019

Wacht even: Deutsche Bank, prevelt u hardop? Ja, die Deutsche Bank ja:

Zijn koers ligt goed dit najaar en de ING CEO durft weer wat zeggen. Zonder namen te noemen is hij duidelijk. Ja, de economie mag dan uitbodemen, of we dat ook van DB kunnen zeggen is een ander verhaal.

Ach so, #ING Chef Rälf Hämers wirft ein Ballechjen auf #AEX pic.twitter.com/qq7fX4aaph — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 1, 2019

Mooie vlag in de grafiek, voor handelaren is DB misschien wel interessant.

Update 10:30 uur: Europese inkoopmanagersindices

Zie twee blogjes hieronder, de Nederlandse conjunctuur is zowat de enige die verzwakte in november. Hangen en wurgen, maar elders trekt de boel voorzichtig en voetje voor voetje aan? Hier Duitsland. Ai, die nieuwe orders. Vertrouwen is leuk, maar is nog geen boter bij de vis.

???? Germany Manufacturing PMI up to 5-month high of 44.1 in November (Oct - 42.1) as the downturn continued to ease. New orders fell at the weakest rate since January, while expectations turned positive. More: https://t.co/V1aQAyUI33 pic.twitter.com/5eu4evdTRd — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) December 2, 2019

Frankrijk valt op met betere prestaties, hier de hele - nog altijd - Ach & EU. Mag u in de comments soebatten of we onze conjunctuurverzwakking aan zeg maar de Haagse stofwisseling hebben te danken. Intussen vraag ik me af of de koersen niet te veel op economie en winsten vooruitlopen...?

???? Eurozone Manufacturing PMI at 46.9 in November ?? from 45.9 in October, pointing to a milder but still solid deterioration in operating conditions. Confidence among businesses improved but job losses were sustained. More: https://t.co/3uRoYB02bq pic.twitter.com/CulU898tlX — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) December 2, 2019

Update 09:45 uur: Van DSM naar ABN Amro?

Viel zijn naam ook al niet in het lijstje kandidaten, toen huidige en in april 2020 vertrekkende Kees Dijkhuizen met de eer streek? Feike is beroemd om zijn netwerk en is wellicht een perfecte match. Hij heeft zeker gezag. Enige nadelen: hij is geen bankier en geen vrouw. Wat denkt u?

Zelfde grafiek vr #ABNAmro, wellicht dat Feike hier nog wat kansen ziet ??#DSM #AEX pic.twitter.com/DdFFQvwj2o — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 2, 2019

Update 09:15 uur: Nevi PMI in mineur

Voor het eerst in zes jaar zakt onze inkoopmanagersindex weer onder 50, zeg maar de grens tussen economische groei en stilstand. Of inderdaad de Haagse dorpspomphypes de oorzaak zijn weet ik niet, maar was eerste wat in mij op kwam. Nevi rept er niet over en de trend was natuurlijk al lang omlaag.

Een dalende inkoopmanagersindex is wel tegen de wereldwijde heersende trend in van bodemende en weer oplopende PMI's of inkoopmanagersindices. Zie vandaag.